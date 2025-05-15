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慧景科技推「綠電採購AI代理人」平台 未來推半導體綠電AI管理系統

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

面對全球用電持續攀升與氣候變遷帶來的能源轉型壓力，專注能源軟體服務的慧景科技15日宣布，推出「綠電採購AI代理人」（AI Agent）平台，結合大型語言模型（LLM）與台電智慧電表Route B系統，專為售電業者量身打造，從前企業需求評估到後期帳務結算，全面自動化，加速售電業與企業用電戶的綠電轉供合作。

慧景科技現已服務發電端、電網管理、電力服務商，隨著製造業表後儲能愈加普及，慧景今年內將進入服務用電端；首波鎖定半導體業、高科技業等，提供能源管理服務，協助製造業者如何運用儲能調配綠電、達到電費及碳排最低，或是賺時間電價價差等，讓綠電使用更有效率。

售電業現扮演企業綠電採購的橋樑角色。但售電業面對制度繁複、市場瞬息萬變，售電業者急需更智慧、更彈性的數位工具加速企業綠電銷售流程。因此，慧景科技率先結合語意推理技術與智慧電表數據，推出「綠電採購AI代理人」（AI Agent）平台，打造能理解用電情境、預測需求、規畫轉供策略的AI代理人。

慧景科技表示，「綠電採購AI代理人」（AI Agent）平台可自動解析企業用電歷史、搭配場域條件及電價趨勢，快速為售電業提供最適採購方案與轉供組合，減少人工試算，提升提案效率與成交率。

轉供執行中，系統即時呈現綠電匹配度、使用率與電費預估，並模擬不同情境，提供風險預警與靈活應對建議。交易完成後，則自動生成帳務與效益報表，簡化客戶回報流程，全面強化售電服務體驗。

慧景科技表示，合作的售電業者運用「綠電採購AI代理人」（AI Agent）平台，成功管理1,000家小電廠，達到1.25億度電交易，降低60%人力成本及帳務出錯率，90%可在3月內轉供，遠優於一般轉供流程平均需時六個月的標準。簡言之，透過AI軟體可大幅提升綠電轉供效率。

展望未來，製造業表後儲能愈加普及，慧景科技將在今年十月推出能源管理產品，協助業者善用儲能系統賺時間電價價差、或補足綠電不足，預計成為綠電採購的新應用焦點，慧景表示，這套新能源管理軟體首波鎖定半導體及高科技業為主。

AI 綠電 電價

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