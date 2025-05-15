國科會：福衛8號首顆衛星10月升空 關鍵元件自製率達84%

國科會15日表示，台灣第一個自製「衛星星系」福爾摩沙衛星八號（簡稱福衛八號），其中第一顆衛星（FS-8A）預計今年8月起運至美國、10月發射升空。

賴清德總統15日與國科會吳誠文主委親至國家太空中心（TASA）視導整備近況。賴總統表示，太空科技是國家發展重點，包含氣象、光學遙測、合成孔徑雷達和通訊等衛星，都攸關國家安全及人民福祉，福衛八號能提高台灣遙測地表影像的能力與效率，藉由打造自製、自主衛星的過程，帶動台灣太空科技及產業的發展。賴總統期勉在6月底前完成所有衛星環境測試與測試後驗證，為起運及發射做好萬全準備。

國科會主委吳誠文表示，福衛八號為「第三期國家太空科技發展長程計畫」領銜的第一個計畫，由6（高解析度）加2（超高解析度）顆光學遙測衛星組成星系，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。

他表示，太空領域是全球急速蓬勃的新興產業，台灣具有高科技研發及製程的優勢，為達成賴總統「競逐太空」的政策指示，政府不僅推出太空產業深耕計畫，更透過福衛八號的研製過程，與民間產業攜手合作，這些策略就是為了促使台灣產官學研的腳步可以更快、更整齊，也期盼讓台灣的太空發展之路更穩、更長遠。

TASA吳宗信主任表示，福衛八號平面解析度比現役的福衛五號顯著提升，可為遙測成果帶來許多應用面的突破。福衛五號解析度2米，福衛八號前6顆原始解析度1米、後2顆原始解析度小於1米，約為原先只可拍到「模糊車影」，進階到可辨識車輛形狀，分得出卡車與轎車。

此外，福衛八號的星系以「團隊合作」模式進行取像任務，從太空中拍攝台灣，取像頻率可由每2日再訪同一地點提高為每日3次，地表影像更清晰，為國土建構更綿密的影像監測網與地表影像資料庫。

福衛八號肩負提高衛星關鍵元件自製比例的任務，透過選用高可靠度的國產元件提升國內產業實力，輔以其他研發計畫，例如新創追星、被動反射面天線合成孔徑雷達酬載、通訊衛星研發、福衛九號、Beyond 5G低軌通訊衛星、光學酬載產業深耕計畫，目前已有66項元件或技術取得階段性成果。