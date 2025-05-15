國科會：福衛8號首顆衛星10月升空 關鍵元件自製率達84%
國科會15日表示，台灣第一個自製「衛星星系」福爾摩沙衛星八號（簡稱福衛八號），其中第一顆衛星（FS-8A）預計今年8月起運至美國、10月發射升空。
賴清德總統15日與國科會吳誠文主委親至國家太空中心（TASA）視導整備近況。賴總統表示，太空科技是國家發展重點，包含氣象、光學遙測、合成孔徑雷達和通訊等衛星，都攸關國家安全及人民福祉，福衛八號能提高台灣遙測地表影像的能力與效率，藉由打造自製、自主衛星的過程，帶動台灣太空科技及產業的發展。賴總統期勉在6月底前完成所有衛星環境測試與測試後驗證，為起運及發射做好萬全準備。
國科會主委吳誠文表示，福衛八號為「第三期國家太空科技發展長程計畫」領銜的第一個計畫，由6（高解析度）加2（超高解析度）顆光學遙測衛星組成星系，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。
他表示，太空領域是全球急速蓬勃的新興產業，台灣具有高科技研發及製程的優勢，為達成賴總統「競逐太空」的政策指示，政府不僅推出太空產業深耕計畫，更透過福衛八號的研製過程，與民間產業攜手合作，這些策略就是為了促使台灣產官學研的腳步可以更快、更整齊，也期盼讓台灣的太空發展之路更穩、更長遠。
TASA吳宗信主任表示，福衛八號平面解析度比現役的福衛五號顯著提升，可為遙測成果帶來許多應用面的突破。福衛五號解析度2米，福衛八號前6顆原始解析度1米、後2顆原始解析度小於1米，約為原先只可拍到「模糊車影」，進階到可辨識車輛形狀，分得出卡車與轎車。
此外，福衛八號的星系以「團隊合作」模式進行取像任務，從太空中拍攝台灣，取像頻率可由每2日再訪同一地點提高為每日3次，地表影像更清晰，為國土建構更綿密的影像監測網與地表影像資料庫。
福衛八號肩負提高衛星關鍵元件自製比例的任務，透過選用高可靠度的國產元件提升國內產業實力，輔以其他研發計畫，例如新創追星、被動反射面天線合成孔徑雷達酬載、通訊衛星研發、福衛九號、Beyond 5G低軌通訊衛星、光學酬載產業深耕計畫，目前已有66項元件或技術取得階段性成果。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言