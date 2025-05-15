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義隆六大邊緣AI方案 從觸控到ADAS搶攻智慧商機

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

筆電觸控IC龍頭義隆（2458）葉儀晧15日表示，積極衝刺邊緣AI布局，鎖定觸控螢幕方案、觸控板方案、生物辨識智慧卡、指紋技術、智慧交通系統，以及先進駕駛輔助系統應用（ADAS）等六大領域，搶搭AI大商機。

葉儀晧今日出席2025 AI創新應用論壇，釋出以上訊息。他並透露，義隆今年將參與台北國際電腦展（COMPUTEX），並於展期大秀上述六大領域新品，並展現AI在人機介面與公共應用領域的最新進展。

談到六大邊緣AI布局，葉儀晧說，觸控螢幕方案方面，透過新演算法能在面板端即時處理數據，並結合AI預測，以降低觸控延遲、提升精準度，鎖定大型顯示與繪圖市場。

觸控板方案方面，則藉由即時辨識手指、大拇指與手掌的技術，明顯減少打字時的掌面誤觸；並正評估將同類AI技術延伸至筆電小紅點（Point-Stick），以優化整體人機介面體驗。

指紋技術則主要用於安全驗證領域，他提到，義隆具備多款指紋技術模組技術，透過快速比對流程提升安全性與便利性。

生物辨識則有智慧卡原型，相關智慧卡透過NFC供電，在低功耗控制器上運行輕量模型，可用於門禁、支付與健康認證等即時推論場景。

智慧交通與ADAS應用方面，義隆以智慧交通系統案例，說明演算法可即時分析號誌與行人動態，用以優化通行效率並降低事故風險。並以ADAS示範將感知與決策演算法整合至車用平台，透過邊緣AI提升行車安全方面的應用潛力。

葉儀晧強調，將持續以軟硬整合強化邊緣AI生態系，並透過上述六大領域拓展人機介面、智慧城市與車用市場的商機。

AI 義隆 觸控

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