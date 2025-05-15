福衛8號衛星今年十月發射升空 國科會：2031布建完成

台灣第一個自製「衛星星系」福爾摩沙衛星八號（簡稱福衛八號），其中第一顆衛星（FS-8A）預計今年8月起運至美國、10月發射升空，國科會主委吳誠文今天受訪表示，福衛8號的第1顆衛星，現已進到最後階段的準備工作，包含抗輻射測試、振動測試、太空環境測試等，期盼讓台灣的太空發展之路更穩、更長遠。

吳誠文表示，福衛八號為「第三期國家太空科技發展長程計畫」領銜的第一個計畫，由6（高解析度）加2（超高解析度）顆光學遙測衛星組成星系，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。

吳誠文表示，太空領域是全球急速蓬勃的新興產業，台灣具有高科技研發及製程的優勢，為達成賴總統「競逐太空」的政策指示，政府不僅推出太空產業深耕計畫，更透過福衛八號的研製過程，與民間產業攜手合作，這些策略就是為了促使臺灣產官學研的腳步可以更快、更整齊，也期盼讓台灣的太空發展之路更穩、更長遠。

國科會今日舉辦「2025 AI創新應用論壇暨IC Taiwan Grand Challenge頒獎典禮」，匯集國內外產業的重量級人士，共同探討台灣如何善用半導體產業優勢，開拓AI創新應用的新局。

吳誠文指出，IC Taiwan Grand Challenge自2024年起致力挖掘吸引全球的IC設計創新、晶片創新應用及系統整合人才，第一梯次選出了5隊國內外新創及學研團隊獲獎，獲選新創已有2家進駐南港IC育成中心，來自美國的新創公司GalaVerse在國科會的極力促成下，完成與國內外大廠對接合作；在資金媒合面向，亦獲得IC設計大廠種子輪投資，反映市場對新創技術應用前景的高度肯定。

國科會表示，將持續透過「IC Taiwan Grand Challenge」幫助全球潛力的IC與AI創新應用發展，第三梯次徵案即日起至2025年6月30日開放線上報名，歡迎新創及學研團隊踴躍參與，更多競賽資訊請至官網https://ictaiwanchallenge.org/查詢。