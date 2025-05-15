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半導體設備廠辛耘 獲金根獎特殊貢獻獎

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

台灣產業科技推動協會（TITA）於15日舉辦第21屆金根獎頒獎典禮，其中半導體設備廠辛耘（3583）榮獲特殊貢獻獎。

歷年來在各領域皆有科技廠商獲得金根獎肯定，產業類別涵蓋半導體及數位科技、航太及精密工業科技、綠能及能源科技、循環經濟及智慧農業、醫療保健等。今年在一般企業組、中小企業組各取6名優質企業，而特殊貢獻獎則取1名，由辛耘抱回獎盃，並由辛耘副董事長許明棋代表出席領獎。

許明棋指出，近年來在AI趨勢浪潮帶動下，先進製程、先進封裝市場蓬勃發展，以全球半導體設備業來看，一年產值達到1,200億美金，而辛耘只占其中一小部分，代表尚有極大的發展空間。他也期許，未來辛耘將更加努力並精進技術含量，盼能夠為產業、社會、國家及全世界盡一份心力。

中小企業 半導體 辛耘

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