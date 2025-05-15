耐德電機攜手東豐科技 打造台灣AI超級運算中心典範

施耐德電機（Schneider Electric）15日宣布，攜手在地機電整合夥伴東豐科技，協助台灣知名製造集團完成全新 AI 超級運算中心建置。此專案自設計到驗收僅歷時四個月，如期交付並成功將PUE（Power Usage Effectiveness，電力使用效率）優化至 1.25，優於原訂的 1.38 目標，樹立高算力、高密度與永續效能兼備的 AI 資料中心新標竿。

該 AI 超級運算中心現已正式啟用，不僅擁有全台最強算力，並榮登 TOP500 全球超級電腦第 31 位、Green500 能源效率榜第 44 名，彰顯此 AI 超級運算中心已邁入世界級水準。此一成果亦再次驗證施耐德電機與東豐科技在高效整合設計與快速部署方面的領先實力。

施耐德表示，該案 AI 超級運算中心部署大量搭載 H100 晶片的高密度伺服器，單櫃功耗高達 40 至 45kW（千瓦），對冷卻效能與供電穩定性構成重大挑戰。加上業主要求於 2024 年 6 月動工、10 月完成驗收，必須在短短四個月內完成設計、備料、設備交付與整合施工，對整體建置節奏提出極高要求。

施耐德電機關鍵電力事業部總經理魏仕杰表示，施耐德電機憑藉在 AI 資料中心領域的深厚經驗與全球供應鏈資源，攜手在地夥伴東豐科技，從設計初期即介入場域規劃與機電配置，才能協助案場有效壓縮建置時程，並精準回應高算力環境下的冷卻與供電挑戰，落實效率與品質兼具的快速交付。

東豐科技董事長閔全分享，在本案合作模式上，東豐科技先期掌握客戶需求規劃全案內容，由施耐德電機負責整體能源架構設計，也如期完成現場施工與系統整合，讓客戶滿意。從設計端及站在業主角度思考，以平衡並優化建置與後續維運成本。這其中包含在前期使用模組化策略，可快速複製導入相關經驗，大大提升建置速度。同時在算力出租滿載情況下，可滿足客戶期望在五年內回收整體投資的需求，兼顧彈性與效率。

針對高熱負載伺服器的冷卻需求，施耐德電機為本案導入高溫冰水型機櫃式空調設備，單機製冷量高達60kW（千瓦），並採用貼近熱源的設計，可依據IT設備實際熱負載，自動調節風扇轉速與冰水流量，大幅提升熱交換效率，有效穩定機櫃內溫度，實現高效冷卻與節能兼具的運轉模式。