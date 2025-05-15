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穿戴式 AI 智慧錄音裝置 PLAUD NotePin 線上線下開賣

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

全球新創AI智慧錄音裝置領導品牌美商PLAUD.AI 於15日宣布，穿戴式AI智慧錄音膠囊 PLAUD NotePin 即日起正式在全台線上及線下通路銷售。

PLAUD.AI自2023年首度推出PLAUD NOTE智慧錄音卡；2024年8月再度推出穿戴式AI智慧錄音膠囊PLAUD NotePin，兩年間PLAUD NOTE與PLAUD NotePin獲得全球超過70萬用戶的信賴。台灣市場的銷售表現也超乎預期，自今年2月推出PLAUD NotePin以來，在嘖嘖平台預訂的金額達5,696萬元，賣出的裝置破萬台。顯示創新錄音裝置，以及整合軟硬體及AI的一站服務，能夠解決使用者長久以來錄音、轉檔、轉寫必須分開處理的問題。

PLAUD.AI全球營運暨財務長喬治．茲維亞金表示，透過AI科技改變人們捕捉、擷取及利用真實世界智能的方式一直是PLAUD.AI的願景及努力的目標，PLAUD NotePin自即日起將於台灣的線上及線下通路全面銷售，希望讓更多消費者透過這款創新的裝置及AI服務節省紀錄的時間，並在會議、課程及對話結束後立即統整成重點摘要，改善訊息管理的方式。

PLAUD NotePin重量僅16.6克，內建64GB記憶體與雙錄音室等級的MEMS麥克風，能夠清晰錄製聲音，確保資訊完整準確。即使在吵雜的環境中，也能有效降低噪音，保證錄音品質。結合 PLAUD App和網頁版的強大AI功能，優化工作流程同時擁有雲端無限儲存空間；透過精確的講者標籤，可標記「誰說了什麼」，並使用 30 種以上的專業總結模板，輕鬆整理會議摘要。

自即日起，消費者可在昇恆昌、采盟、法雅客、全國電子（6281）、順發3C（6154）、及台灣大哥大（3045）等線下通路，及PLAUD.AI官方網站、MOMO、PChome、雅虎Yahoo、蝦皮、及博客來線上通路購買取得PLAUD NotePin。全新包裝的PLAUD NotePin零售價為5,490元，內含背夾、磁吸等套件。項鍊繩及碗帶配件也可以分別以729元購買取得。

AI 消費

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