劉揚偉接任電電公會理事長 大企業站出來與大家共度難關

台灣區電機電子工業同業公會「第27屆第1次會員代表大會」 暨理事長交接典禮，下午在台北福華飯店舉行，卸任理事長李詩欽將印信交給新任理事長劉揚偉，行政院長卓榮泰出席交接儀式。

電電公會舉行第27屆第一次會員代表大會，並改選理監事，由鴻海董事長劉揚偉接任第27屆電電公會理事長，劉揚偉表示，他接任理事長最重要的原因，是當前全球經貿變局，尤其是對中小企業有很大的衝擊，國際級大企業當然要站出來，與大家共度難關。