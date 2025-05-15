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劉揚偉接任電電公會理事長 大企業站出來與大家共度難關

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台灣區電機電子工業同業公會「第27屆第1次會員代表大會」 暨理事長交接典禮，下午在台北福華飯店舉行，卸任理事長李詩欽（前左）與新任理事長劉揚偉（前右）一起迎接行政院長卓榮泰（中）。記者曾學仁／攝影
台灣區電機電子工業同業公會「第27屆第1次會員代表大會」 暨理事長交接典禮，下午在台北福華飯店舉行，卸任理事長李詩欽（前左）與新任理事長劉揚偉（前右）一起迎接行政院長卓榮泰（中）。記者曾學仁／攝影

台灣區電機電子工業同業公會「第27屆第1次會員代表大會」 暨理事長交接典禮，下午在台北福華飯店舉行，卸任理事長李詩欽將印信交給新任理事長劉揚偉，行政院長卓榮泰出席交接儀式。

電電公會舉行第27屆第一次會員代表大會，並改選理監事，由鴻海董事長劉揚偉接任第27屆電電公會理事長，劉揚偉表示，他接任理事長最重要的原因，是當前全球經貿變局，尤其是對中小企業有很大的衝擊，國際級大企業當然要站出來，與大家共度難關。

電電公會擁有超過3千家會員廠商，包括16類生產事業，包括資通訊、半導體、家電與重電等產業，總員工人數92萬人，會員企業上下游產值約占台灣總出口值的一半，是台灣成為科技王國的關鍵。

台灣區電機電子工業同業公會「第27屆第1次會員代表大會」 暨理事長交接典禮，下午在台北福華飯店舉行，卸任理事長李詩欽（左）將印信交給新任理事長劉揚偉（右）。記者曾學仁／攝影
台灣區電機電子工業同業公會「第27屆第1次會員代表大會」 暨理事長交接典禮，下午在台北福華飯店舉行，卸任理事長李詩欽（左）將印信交給新任理事長劉揚偉（右）。記者曾學仁／攝影
台灣區電機電子工業同業公會「第27屆第1次會員代表大會」 暨理事長交接典禮，下午在台北福華飯店舉行，行政院長卓榮泰（中）出席交接儀式，並與卸任理事長李詩欽（左五）、新任理事長劉揚偉（右五）等合影。記者曾學仁／攝影
台灣區電機電子工業同業公會「第27屆第1次會員代表大會」 暨理事長交接典禮，下午在台北福華飯店舉行，行政院長卓榮泰（中）出席交接儀式，並與卸任理事長李詩欽（左五）、新任理事長劉揚偉（右五）等合影。記者曾學仁／攝影
台灣區電機電子工業同業公會「第27屆第1次會員代表大會」 暨理事長交接典禮，下午在台北福華飯店舉行，新任理事長劉揚偉（圖）表示當前全球經貿變局，尤其是對中小企業有很大的衝擊，國際級大企業當然要站出來，與大家共度難關。記者曾學仁／攝影
台灣區電機電子工業同業公會「第27屆第1次會員代表大會」 暨理事長交接典禮，下午在台北福華飯店舉行，新任理事長劉揚偉（圖）表示當前全球經貿變局，尤其是對中小企業有很大的衝擊，國際級大企業當然要站出來，與大家共度難關。記者曾學仁／攝影

劉揚偉 半導體

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