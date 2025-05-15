雲林科技工業區廠商協進會 辦區域聯防、永續環保與安全伙伴三合一大會

雲林科技工業區廠商協進會主辦的「區域聯防、永續環保與安全伙伴三合一大會」，本次大會聚焦「區域安全聯防」、「永續環保」及「職場友善」三大核心議題，旨在因應全球ESG趨勢與氣候變遷挑戰，推動雲林科技工業區的轉型與升級。會中正式成立「雲林科技工業區區域聯防」，整合廠商與地方政府資源，提升災害預防與應變能力。

雲林科技工業區廠商協進會理事長黃聰榮為巧新科技董事長，黃聰榮強調，未來擔任理事長期間，協進會將深化區域聯防機制的建構，透過與雲林縣政府、消防單位及工業局的密切合作，強化災害預防、應變與復原能力，確保員工安全與營運穩定。道與預防教育機制，實現「職場霸凌零容忍」的目標，營造尊重與支持的工作環境。

在15日的大會，協進會分別與經濟部能源署、雲林縣環境保護局、台灣電力公司與勞動部職業安全衛生署中區職安中心簽署「永續環保宣言」與「職場反霸凌宣言」，承諾節能減碳、綠電轉型及打造零霸凌職場。除了雲林科技工業區對聯合國永續發展目標（SDGs）、RE100綠電承諾、勞動人權與風險韌性以及全球供應鏈中的ESG查核制度等的積極響應，更彰顯其作為區域轉型與串連產官合作關鍵平台的角色。

黃聰榮表示，期盼協進會作為政府與廠商間的溝通橋樑，促進政策與法規的及時傳達，協助解決廠商面臨的挑戰，並透過交流凝聚全體會員共識，發揮團結合作的精神。