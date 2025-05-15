神盾旗下IP廠乾瞻秀實力 左牽英特爾、右連三星

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經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠神盾（6462）旗下高速介面矽智財（IP）廠乾瞻科技於15日宣布，加入三星 SAFE IP 計畫，這也是該公司於今年初加入英特爾IP聯盟之後，再度攜手另一晶圓代工大廠。

乾瞻於今年3月才宣布加入英特爾IP聯盟，如今又成為三星的IP夥伴。乾瞻表示，其ONFI高效能IP解決方案表現卓越，獲得三星評選加入其先進製程生態系統，成為其IP夥伴。該公司將持續擴大於三星生態系中的IP版圖，強化UCIe IP的應用。

乾瞻強調，該公司在ONFI及UCIe領域的創新技術，可滿足三星於先進製程的嚴格需求。其ONFI IP解決方案提供高效能、低功耗的NAND Flash控制器介面，應用於儲存設備及嵌入式系統。同時，其UCIe IP解決方案支援晶粒間高速互連，能實現小晶片系統的高效整合，推動先進封裝技術發展。

三星 生態 英特爾

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