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新任電電公會理事長劉揚偉 帶領會員布局海外衝AI商機

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉（右一）接任電電公會理事長。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右一）接任電電公會理事長。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉15日接任第27屆電電公會理事長，他表示，面對關稅與地緣政治的變局，將帶領會員廠商出訪歐洲、美洲、印度與墨西哥等地，來布局區域製造，並協助業者搭上人工智慧（AI）與機器人的浪潮，拓展相關商機。劉揚偉今天在交接典禮之後，針對媒體訪問，做出以上表示。

針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，是否帶領會員廠商在AI領域合作？劉揚偉說，黃仁勳可能還不知道自己接公會理事長，所以不知道會有什麼反應，不過這次的接觸會跟他提到，如何能夠協助公會會員們在AI的轉型升級上面，能夠給予協助。

是否帶領會員廠商布局中東？劉揚偉說，會帶著公會成員到可能在區域製造上的主要的國家，包括墨西哥、印度或是未來在歐洲可能是波蘭等這些國家，中東的話可能是在沙烏地阿拉伯。 他強調，會帶著會員廠商到那邊去，一起來打造台灣的科技園區。

何時出訪？他說，可能6月去歐洲，9月去美洲，7月可能會到印度，然後可能在9月、10月的時候會到墨西哥。不過，這還要跟理事們開會，看看大家對這些區域的興趣怎麼樣，然後再決定。

他強調，鴻海在那邊已經做了相當一部分的事情，但是如果能夠透過電電公會，帶動更多的廠商過去，進而形成一股力量，更能夠幫助當地的國家，把產業打造起來，相信在地國也會非常歡迎。

他指出，這次關稅變局，影響最大的是中小企業，電電公會的會員近七成是中小企業，有2,000多家，並有很多隱形冠軍，因為這次變局造成營運困難，非常可惜，因此需要一起來幫助，許多大型企業包括鴻海也要做適當調整，大家一起合作共度難關。

他說，電電公會在國際上也有很大知名度，兩周前他在墨西哥見墨西哥總統與州長，墨西哥非常重視與電電公會相關可能的合作，他也將持續了解並與會員廠商調研台灣產業所面臨的問題在哪裡，日後對外界分享。

至於今年台北國際電腦展，大家要關注的是哪部分？劉揚偉說，就是AI加上機器人，「我相信AI加上機器人，對未來國家的發展，還有產業的發展，都會有非常重大的影響」。

針對美國對台灣的關稅，要如呼應與期待？他說，首先是要信任政府，這個畢竟是國對國之間的關稅談判，配合政府一起來做好，進而對企業或是對公會有幫助，並呼籲大家可能要全力來配合政府。

新任電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
新任電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

AI 劉揚偉 墨西哥

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