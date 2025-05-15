台捷半導體供應商日 台商踴躍參與評估拓歐市場

「台捷半導體供應商日」14日在布拉格登場，吸引多家台廠參與。布拉格台灣貿易投資中心主任范成杰表示，現因中美貿易戰，部分台商盼將市場重心轉向歐洲，中心將提供媒合律師、協尋廠址與人力資源服務，盼成台商拓歐後盾。

「台捷半導體供應商日」14日在捷克布拉格登場，活動現場聚集台灣與捷克的產官學界代表。捷克投資貿易局執行長米哈爾（Jan Michal）、貿工部次長歐榷克（Petr Očko）致詞表示，捷克具備堅實的工業傳統、完善的供應鏈，以及提供優質技術教育、眾多創新企業，是歐洲發展半導體產業的重要樞紐。

多家台灣企業踴躍參與，包括英業達、帆宣系統科技、健鼎科技、台灣電容器、鋒魁科技、辛耘、威剛科技與崇越科技，凸顯台商對布局歐洲市場的興趣。前台積電研發處長楊光磊應邀發表演講，多家台商也在現場展示技術與供應鏈能力，以及進行B2B媒合洽談，促進台捷實質合作。

去年12月揭牌的「布拉格台灣貿易投資中心」已啟用，中心主任范成杰表示，這是台灣在歐洲設立首個同時具備「貿易推廣」與「投資促進」雙重功能據點，是協助台商拓展歐洲市場的重要橋梁。

范成杰表示，在貿易推廣方面，中心的主要功能包括協助台灣拓銷團來捷期間，邀請捷克潛在買主進行商務洽談與媒合；同時也將安排捷克買主赴台採購並參加專業展覽。

在投資方面，中心將為有意赴捷設點的台廠提供各式協助，包含媒合律師與會計師、協尋廠址，以及與當地人力銀行合作，推薦合適人才，協助台商順利拓展業務版圖。

范成杰表示，現因中美貿易戰，有些台商希望將市場重心轉向歐洲，以強化整體供應鏈價值，而不是單純追求降低成本。

他表示，中心服務對象不限產業別，「不一定要做半導體，只要有心拓展歐洲市場、以捷克作為據點強化供應鏈，我們都非常歡迎。」

在活動現場，一家台商向中央社記者透露，公司此次赴捷克考察，主要是評估當地是否具備發展條件，包括人力成本、基礎建設、土地價格與政府獎勵措施等。

台商指出，現階段公司在歐洲的營運以滿足歐積電（ESMC）需求為優先，並傾向在距離歐積電較近的地點設立辦公與倉儲。捷克人力成本相對德國便宜，土地價格雖未具備顯著優勢，但捷方提供投資抵減政策可能成為誘因之一。是否在捷克設廠，一切仍在評估中。

針對鄰近德勒斯登（Dresden）的捷克北部城市烏斯季地區（Ústí nad Labem），台商表示去年已來考察過，但當地基礎建設尚未成熟，因此仍持觀望態度。這次再次訪查烏斯季，希望取得更詳實資訊，並與當地政府官員深入交流，掌握各地政策與條件差異，以利短中長期的投資規劃。

台商也坦言，設點評估除考慮成本，也需關注人力技術與整體營運效率，目前對捷克技術人力的掌握仍有限。此外，德勒斯登到烏斯季兩地之間的物流距離與時間成本也是重要考量，可能影響未來供應鏈運作效率。