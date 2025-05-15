電電公會新舊交接！李詩欽圓滿卸任 鴻海劉揚偉領新時代

台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）於15日下午在台北福華飯店舉行第27屆第1次會員代表大會，由第26屆理事長李詩欽主持，圓滿完成新舊任理事長交接程序，新任理事長由鴻海科技集團董事長劉揚偉接任，為TEEMA揭開嶄新篇章。會議當天貴賓雲集，行政院卓榮泰院長、經濟部何晉滄政務次長專程蒞臨會場，親自見證理事長交接儀式，展現政府對TEEMA長期推動產業發展的高度重視與支持。

李詩欽榮譽理事長在會中致詞表示，感謝全體理監事與會員先進過去的支持與努力，使第26屆會務得以順利推動。他指出，過去兩屆理監事會在推動AI應用、永續發展、深化國際鏈結等方面均有顯著成果，尤其在產業政策建言、全球布局與產官學合作等層面，展現出積極作為與產業影響力。

隨著新任理事長劉揚偉正式接棒，團隊將延續李詩欽榮譽理事長任內所提的四大發展核心：「永續發展、科技創新、能源轉型及國際布局」，並以此為基礎，秉持「分享、合作、共榮」理念，憑藉「台灣科技園區」模式，帶領TEEMA會員廠商前進海外打「團體戰」，並積極協助其轉型升級，以應當前複雜多變的國際政經形勢。