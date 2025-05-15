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電電公會劉揚偉透露新計畫：帶團訪歐、印、美墨、中東

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
電電公會新任理事長劉揚偉（前排中，打斜紋領帶者）今接受媒體聯訪時，透露接下來的計畫，是帶領會員廠商前往其他國家開拓市場，包括墨西哥、印度、歐洲波蘭、中東的沙烏地阿拉伯。圖為行政院長卓榮泰與電電公會全體理監事合影。圖／電電公會提供
電電公會新任理事長劉揚偉（前排中，打斜紋領帶者）今接受媒體聯訪時，透露接下來的計畫，是帶領會員廠商前往其他國家開拓市場，包括墨西哥、印度、歐洲波蘭、中東的沙烏地阿拉伯。圖為行政院長卓榮泰與電電公會全體理監事合影。圖／電電公會提供

電電公會新任理事長劉揚偉今接受媒體聯訪時，透露接下來的計畫，是帶領會員廠商前往其他國家開拓市場，包括墨西哥、印度、歐洲波蘭、中東的沙烏地阿拉伯等，目的是在當地一起打造屬於台灣的科技園區，「這是我們的初步構想」。

劉揚偉說，六月前往歐洲、七月到印度，九月或十月前往墨西哥、美洲，具體行程還要與理監事們開會討論後決定，會根據會員對不同地區的興趣做調整。從公會角度來看，中東國家非常積極發展本地製造。鴻海其實已有布局，但如果透過公會平台帶領更多廠商帶過去形成產業聚落，相信對當地也會是很大助力。

由於昨日鴻海法說會上，公司指出受地緣政治及匯率影響，對第二季審慎看待，全年展望也自原本的「強勁成長」下修為「顯著成長」。他今日再度解釋，下修主因並非市場不好，而是受匯率衝擊，「如果看現在的匯率，從過去33元變成不到30元，相當於10%影響。這就是營收看來下滑的主因」，但若用美元觀之，「我們的生意其實沒有問題，因為大部分交易是用美金進行，但當你把美金換成台幣，原本一塊美金可以換33塊，現在不到30塊，差別就在這裡」。

劉揚偉還呼籲民眾和會員要信任政府，「畢竟關稅這種事是國與國之間的談判，需要配合國家政策，我也呼籲大家全力支持政府，這樣對企業、對公會整體都有幫助」。

另外，有媒體詢問輝達執行長黃仁勳即將來台，是否會與他吃飯？劉揚偉回答，「我當然會跟他吃飯啊。他每次來，幾乎都去同樣的地方吃飯，所以我們應該又會在那邊碰面」。

劉揚偉 匯率

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