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鴻海劉揚偉接掌電電公會「3願景」 誓打造台灣科技園區

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影

電電公會新任理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉15日指出，目前團隊擁有超過三千名會員，涵蓋了資通訊、光電及重電等多個產業，總員工人數則達到92萬名，對台灣經濟貢獻巨大，也影響總產值的近一半，這不只凸顯出國際間對電電公會的重視與認可，也顯示出台廠在全球市場的知名度，而他也於致詞時，就產業現況及未來發展，提出了「3項」全新的願景。

劉揚偉表示，自己今日正式接任理事長一職，未來將朝三方向努力。第一，將帶領大家一起打造「台灣科技園區」，攜手政府帶領會員廠商出海，打造「日不落國」，把這波市場衝擊的危機變成轉機。他坦言，當前台灣產業面臨著外部挑戰，包括關稅及市場變化，尤其是中小企業亟需支持與資源的整合。

第二，攜手上下游中小企業，一起打造全新的生態系。第三，期許大家保持「分享、共榮、合作」的理念，攜手與關係良好的夥伴繼續成長。

面對全球AI產業浪潮，劉揚偉也強調，未來公會也將以平台化策略打造全新產業生態系，讓TEEMA會員廠商，尤其是中小企業夥伴有更多參與空間，提升台灣在AI產業的價值，期許透過TEEMA會員廠商們的團隊合作，再創台灣ICT產業榮景，成為全球最信賴的夥伴！

交接儀式圓滿結束後，隨即召開第27屆第一次理監事會，會中通過經濟部前常務次長林全能產業顧問擔任本屆秘書長。林秘書長擔任TEEMA顧問期間，積極推動智慧化產業發展，特別關注自動駕駛、車聯網與電動車等新興科技領域，並持續在能源政策與產業轉型上發揮影響力。

團隊重申，會議也凝聚全體會員對未來方向的共識，預示TEEMA將持續作為產業與政府溝通的重要橋樑，推動我國ICT產業再創高峰。

鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
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鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影

中小企業 劉揚偉 生態

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