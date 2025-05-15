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工研院上調台灣半導體產值預估 今年有望成長至6.3兆

中央社／ 新竹15日電

工研院產科國際所調高2025年台灣半導體業產值預估至新台幣6.33兆元，將成長19.1%，增幅高於2月時預估的16.2%。主要是IC設計和IC製造表現有望優於預期所帶動。

產科國際所統計，2025年第1季台灣半導體業產值1.48兆元，較2024年第4季略減0.4%，較2024年同期成長27.6%。

其中，IC設計業第1季產值3620億元，季增8.4%，年增20.6%。IC製造業第1季產值9683億元，季減2.8%，年增34.6%。IC封裝業產值1069億元，季減3.7%，年增8.3%。IC測試產值516億元，季減2.3%，年增6.4%。

產科國際所表示，因應關稅政策不確定性，台灣半導體廠客戶多有提前備貨情況，加上中國補助消費刺激方案效應持續發酵，有助於半導體廠第1季營運表現淡季不淡。

展望第2季，產科國際所預估，台灣半導體業第2季產值可望達1.53兆元，將季增2.9%，年增20.6%。各次產業都將較2024年同期增長，若與第1季相比，僅IC設計業產值將下滑1.5%，IC製造、封裝和測試則將分別季增4.5%、4.6%及1.9%。

產科國際所預期，2025年台灣半導體業總產值將達6.33兆元，高於2月預估的6.17兆元，成長19.1%，高於原估的16.2%水準。

IC設計業2025年產值將達1.44兆元，成長13.9%，增幅高於原估的11.3%。IC製造業產值將達4.2兆元，成長23.1%，增幅也高於原本預期的19.4%。

半導體製造龍頭台積電預期，2025年美元營收可望成長24%至26%。台積電應是推升台灣IC製造業及整體半導體業產值成長的主要動力。

IC設計 半導體

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