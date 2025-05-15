鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台，為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）揭開序幕，而電電公會新任理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉15日接受媒體詢問，是否會與黃仁勳碰面及聚餐時，他大方承認，「會！當然會，他每次回來台灣，都會找大家吃飯。」

至於這次供應鏈大廠們的聚餐地點，劉揚偉則透露，「這次選擇的餐廳，跟去年、前年一樣，大家應該可以在同個地方，再次看到他的身影」。

據悉，這次返台是黃仁勳自一月初來台以來，再度來台，市場傳出黃仁勳將於17日邀請供應鏈夥伴聚餐，地點將訂在他的愛店、懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」，這次宴請的夥伴，預計將有台積電（2330）、鴻海、廣達（2382）等大廠代表，幾乎所有台鏈代工上下游大廠都是座上賓，而供應鏈聚餐的消息，也於今日經由劉揚偉而證實，預計屆時現場也會吸引大批粉絲、民眾慕名而來，期待再次目睹「AI教父」的風采。

這家「磚窯古早味懷舊餐廳」位於敦化南路上，是一家在地的知名懷舊中式餐廳，店內裝潢以懷舊主題為主，整體氣氛相當到味，餐廳外牆由紅磚瓦建構而成，門口走道上掛滿著早期台灣的電影海報，用餐環境多為大圓桌，讓每桌氣氛都能像辦桌一樣澎湃熱鬧。

根據「磚窯」官網顯示，該店所使用的「紅磚」，是來自松山磚窯廠舊址之建材的一部分拆解後重組而成。而老闆在2011年創立該店以來，持續貫徹自己喜歡收集臺灣老物的堅持，在店裡展示出許多自己搜集的50、60年代流行的民俗文化童玩和雜貨。

事實上，這已經是供應鏈大廠們第三次在磚窯齊聚用餐，每一年黃仁勳都會挑選自己最喜歡的多道料理，包括「豆酥鱈魚、蝦仁炒蛋、老皮嫩肉、芋頭米粉湯、筍絲控肉、蚵仔酥、豆酥高麗菜、麻辣臭豆腐、白斬雞、蛤蜊絲瓜」等，讓供應鏈伙伴們能夠大飽口福。