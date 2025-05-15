快訊

鉛球冠軍狠殺儀隊高校女 自傷後住院6天認罪遭收押

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

半導體先進製程設備廠商辛耘 榮獲第21屆金根獎特殊貢獻獎殊榮

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
辛耘副董事長許明棋。圖／聯合報系資料照片
辛耘副董事長許明棋。圖／聯合報系資料照片

台灣產業科技推動協會 (TITA)於今(15)日盛大舉辦第21屆「金根獎」頒獎典禮，該獎項主要表揚台灣優質企業，歷年來多次由總統、副總統或行政院長親自出席頒獎。其中，國內半導體先進製程設備領導廠商辛耘，今年榮獲金根獎-特殊貢獻獎殊榮，凸顯公司的技術實力與國際競爭力。

台灣產業科技推動協會成立於2002年，集結了高科技、傳統產業與學術界、金融界、研究機構代表，橫跨產、官、學、研各界菁英，並以「落實台灣成為綠色矽島願景」為目標，共同推動「根留台灣、全球佈局」的理念。而該協會頒發的金根獎，被視為國內指標象徵之科技產業推動獎勵。

歷年來，在各個領域皆有科技廠商獲得金根獎的肯定，產業類別涵蓋了半導體及數位科技、航太及精密工業科技、綠能及能源科技、循環經濟及智慧農業、醫療保健等。今年在一般企業組、中小企業組各取六名優質企業，而特殊貢獻獎則取一名，由辛耘抱回榮譽獎盃。

第21屆金根獎得主，由總統府資政謝長廷及沈榮津與台灣產業科技推動協會理事長涂醒哲頒發，辛耘副董事長許明棋代表公司方出席領獎。針對此殊榮，許副董致詞時表示，很高興獲得這個獎項，感謝主辦單位給予辛耘如此重要的肯定，這也吻合公司長期以來深根台灣、放眼全球的企業文化理念。

許明棋指出，近年來，在AI趨勢浪潮帶動下，先進製程、先進封裝市場蓬勃發展，以全球半導體設備業來看，一年產值達到1,200億美元，而辛耘只占其中一小部分的份額，代表公司尚有極大的發展空間。

中小企業 半導體 辛耘

延伸閱讀

奮起福米餅x小7火龍果愛心米磚霜淇淋上市 黃敏惠為嘉義米代言

台積電張曉強：半導體產業面臨興奮時刻AI驅動需求

差1元 台積拚重返千元關

台積電尾盤6,567張大單拉抬 距千元關卡只差1元

相關新聞

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台，為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）揭開序幕，而電電公會新任理事長暨鴻...

鴻海董事長劉揚偉親曝 接任電電公會理事長最大因素

電電公會15日舉行第26屆、27屆理事長交接典禮，由鴻海（2317）董事長劉揚偉接任第27屆電電公會理事長一職。由於鴻海...

鴻海董座劉揚偉接電電公會理事長 誓言打造「台灣科技園區日不落國」

電電公會今舉行第27屆第一次會員代表大會，並改選理監事，經會員選舉後由鴻海董事長劉揚偉擔任新任理事長。劉揚偉致詞指出，未...

台積電張宗生：今年是台積電2奈米量產元年 3奈米產能仍續擴增六成

台積電（2330）主掌先進製程的副總經理張宗生今（15）日在技術論壇上表示，隨著全球AI應用與高效能運算（HPC）需求快...

市值突破25兆 電電公會二代接班梯隊浮上台面

台灣區電機電子工業同業公會15日完成第27屆理監事會改選，鴻海集團董事長劉揚偉當選新任理事長，三位副理事長分別由金仁寶集...

電電公會劉揚偉透露新計畫：帶團訪歐、印、美墨、中東

電電公會新任理事長劉揚偉今接受媒體聯訪時，透露接下來的計畫，是帶領會員廠商前往其他國家開拓市場，包括墨西哥、印度、歐洲波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。