半導體先進製程設備廠商辛耘 榮獲第21屆金根獎特殊貢獻獎殊榮
台灣產業科技推動協會 (TITA)於今(15)日盛大舉辦第21屆「金根獎」頒獎典禮，該獎項主要表揚台灣優質企業，歷年來多次由總統、副總統或行政院長親自出席頒獎。其中，國內半導體先進製程設備領導廠商辛耘，今年榮獲金根獎-特殊貢獻獎殊榮，凸顯公司的技術實力與國際競爭力。
台灣產業科技推動協會成立於2002年，集結了高科技、傳統產業與學術界、金融界、研究機構代表，橫跨產、官、學、研各界菁英，並以「落實台灣成為綠色矽島願景」為目標，共同推動「根留台灣、全球佈局」的理念。而該協會頒發的金根獎，被視為國內指標象徵之科技產業推動獎勵。
歷年來，在各個領域皆有科技廠商獲得金根獎的肯定，產業類別涵蓋了半導體及數位科技、航太及精密工業科技、綠能及能源科技、循環經濟及智慧農業、醫療保健等。今年在一般企業組、中小企業組各取六名優質企業，而特殊貢獻獎則取一名，由辛耘抱回榮譽獎盃。
第21屆金根獎得主，由總統府資政謝長廷及沈榮津與台灣產業科技推動協會理事長涂醒哲頒發，辛耘副董事長許明棋代表公司方出席領獎。針對此殊榮，許副董致詞時表示，很高興獲得這個獎項，感謝主辦單位給予辛耘如此重要的肯定，這也吻合公司長期以來深根台灣、放眼全球的企業文化理念。
許明棋指出，近年來，在AI趨勢浪潮帶動下，先進製程、先進封裝市場蓬勃發展，以全球半導體設備業來看，一年產值達到1,200億美元，而辛耘只占其中一小部分的份額，代表公司尚有極大的發展空間。
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