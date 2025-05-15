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鴻海董事長劉揚偉親曝 接任電電公會理事長最大因素

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉（右一）接任電電公會27屆理事長。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右一）接任電電公會27屆理事長。記者蕭君暉／攝影

電電公會15日舉行第26屆、27屆理事長交接典禮，由鴻海（2317）董事長劉揚偉接任第27屆電電公會理事長一職。由於鴻海是全球最大EMS廠，劉揚偉說，他這麼忙，怎麼還有時間擔任理事長一職？他也考慮了很久，包括榮譽理事長李詩欽不斷勸進。

劉揚偉表示，他接任電電公會理事長最重要的原因，是因為當前全球經貿變局，對台灣產業衝擊，尤其是對中小企業的衝擊，國際級大企業當然要出來，與大家共度難關。

劉揚偉說，這次關稅變局，影響最大的是中小企業，電電公會的會員近七成是中小企業，有2,000多家，並有很多隱形冠軍，因為這次變局造成營運困難，非常可惜，因此需要一起來幫助，許多大型企業，包括鴻海，也要做適當調整，大家一起合作共度難關。

他說，電電公會擁有3,005家會員廠商，16類生產事業，包括資通訊、半導體、家電與重電等產業，總員工人數92萬人，會員企業上下游產值約占台灣總出口值的一半，影響非常大，對台灣經濟有非常大貢獻，也是台灣成為科技王國的關鍵。

他說，電電公會在國際上也有很大知名度，兩周前他在墨西哥見墨西哥總統與州長，墨西哥非常重視與電電公會相關可能的合作，他也將持續了解，並與會員廠商做調研台灣產業所面臨的問題在哪裡，日後對外界分享。

鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

中小企業 劉揚偉 鴻海

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