搶進AI聽寫市場 台灣大攜群聯COMPUTEX秀「AI 聽寫大哥」

台灣大哥大（3045）表示，看好AI聽寫應用市場，推出自研AI語音紀錄平台「AI聽寫大哥」，攜手策略夥伴、全球最大獨立NAND控制晶片暨儲存方案廠商群聯電子（8299），首度於COMPUTEX展出。

台北國際電腦展COMPUTEX將於5月20至23日登場，台灣大表示，「AI聽寫大哥」可與搭載群聯電子aiDAPTIV+ 技術的設備進行地端部署、一裝即用、兼顧效能與資安需求。

根據Grand View Research, Inc.最新報告指出，全球語音轉文字API市場規模預計將於2030年達85.695億美元，2025年至2030年的年均成長率為14.1%，顯示語音應用持續擴張。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，市面上多數語音辨識技術對於台灣常見的中、英、台和客語夾雜的語境辨識能力有限，無法真正貼近在地溝通需求。

朱曉幸表示，台灣大自研推出「AI聽寫大哥」，專為台灣多語環境打造，採用混合語系專用ASR模型，能即時辨識中、英、台和客語的混合語音，實現真正「聽得懂台灣人說話」的辨識能力。針對各類應用場景，無論是教育現場的雙語教學、媒體訪談、客服語音對話，或是金融與商務會議紀錄，皆可精準轉譯為高品質逐字稿與摘要，協助企業大幅提升溝通效率與紀錄品質。

台灣大表示，此平台具備「聽得準、記很快、很安全」三大優勢，支援台灣中、英、台、客語多語混用情境，即時生成逐字稿，一鍵產出企業所需的摘要範本；亦可依產業需求建立專屬詞庫與語音辨識模型，精準掌握專業術語、行話與新詞，語音辨識精準度達97%，幫助企業降本增效，實現AI即刻升級。

台灣大「AI聽寫大哥」將於COMPUTEX 5月20至23日展期間，在南港展覽館1館4樓M0419a展位（群聯電子攤位）展出，參與活動者將有機會獲得一個月免費試用，透過AI聽寫，提升效率。

台灣大指出，與群聯電子啟動「軟體共研」、「通路合作共銷」、「品牌與市場共同拓展」三大戰略合作，整合自研的AI軟體應用及群聯電子的NAND技術，推出地端AI解決方案「AI² × aiDAPTIV+」，以「安全、自主、即用」一裝即用的產品優勢，協助企業降低90%的邊緣AI模型微調訓練的硬體成本，並節省至少30天的基礎建設時間。