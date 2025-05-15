鴻海董座劉揚偉接電電公會理事長 誓言打造「台灣科技園區日不落國」

電電公會今舉行第27屆第一次會員代表大會，並改選理監事，經會員選舉後由鴻海董事長劉揚偉擔任新任理事長。劉揚偉致詞指出，未來將朝三方向努力：第一是打造「台灣科技園區日不落國」，將這一波經濟變局對台灣的危機變轉機；第二是AI平台化策略打造全新產業生態系；第三是秉持分享、合作、共榮的理念，與「跟我們合作的國家」一起合作。

劉揚偉表示，「我們都知道Jensen Huang（輝達執行長黃仁勳）非常愛台灣，我們跟他一起合作，可以在AI產業轉變契機中，一起打造全新產業生態系，讓中小企業能創造更多新價值。」

他盤點，電電公會有三千多家廠商，涵蓋資通訊、半導體、家電、重電等16類，員工人數高達92.71萬人之多，本業與上下游出口產值，占台灣出口總產值過半，具備巨大貢獻，是台灣成為科技王國重要關鍵。

劉揚偉說，電電公會是國內重要產業機構，亦具備國際知名度，自己兩週前才在墨西哥見了墨國總統，他們都有提到「我們電電公會」，非常重視與電電公會的合作，「這次我出任理事長，實在考慮很久，很多人都擔心我沒有時間，但許多理監事都給我鼓勵和勸進，我也和會員廠商做了很多調研和了解」，但讓他出任理事長職務的最重要的原因，是當前全球經貿變局對台灣中小企業的衝擊，「我們這個國際大企業當仁不讓，跟大家一起共渡難關」。

劉揚偉說，眼下這波經濟變局，影響最大的就是台灣中小企業，「電電公會有兩千多家中小企業，都有良好技術和產品，在這一波變局和關稅中營運困難，這是他們需要被幫助的地方；大型企業包括鴻海也必須作出適當調整，希望透過公會和大家分享、合作，最後一起共渡難關。」

他說，未來趨勢將朝「區域製造」前進，各區域國家在政治安定之虞，國家領導人在政治安定後的下一步，就是謀求經濟繁榮，但若各國都尋求經濟繁榮，世界工廠就不太可能實現，因此區域製造將成趨勢，每個區域都需要建立完整的全球佈局，以大帶小，讓中小企業跟著大企業走到全球，符合當地法規、文化、技術，而鴻海具備相當經驗可和大家分享。

劉揚偉說，因應AI浪潮，也要用平台策略打造生態系，讓中小企業有更多參與空間，提升AI產業價值。

卸任的前理事長李詩欽今表示，自己今天上午才從華府回國，成功與經濟部長郭智輝一同完成任務。自己這幾年也取得相當成績，現在自己特別敬佩劉揚偉願意擔任新任理事長。

李詩欽日前在歲末感恩聯誼餐會上指出，第26屆理監事已完成任務並順利部署交接工作。去年電電公會組織12個海外參訪團、參與40場海外展覽，以及舉辦或協辦多場國內大型展會及國際電子展。電電公會將持續以「永續、能源、科技及國際」為四大核心工作目標，並積極應對川普2.0政策帶來的挑戰。