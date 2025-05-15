鈺創盧超群：半導體下半年有正面成長、中長期值得期待
鈺創（5351）董事長盧超群15日指出，美國對半導體產品徵稅，影響最大的將是台灣及美國本身，因為這些產品正是美國市場的核心部分。
盧超群認為，半導體技術已經伴隨著全球產業發展超過三十年，其市場互動的錯綜複雜，也將使得簡單的徵稅政策，變得難以奏效。
盧超群坦言，其實最核心的問題在於，徵稅往往無法準確區分零件與成品的價值，特別是當許多技術根植於半導體元件時。因此，對此徵稅的影響應更為謹慎，需考慮各方利益，尤其是目前全球正面臨AI技術發展的浪潮，兩者之間的互動日益密切。
盧超群認為，市場應持續關注南韓等競爭對手的技術進展，以確保台灣半導體的競爭力。他坦言，半導體產業的未來發展需要相關方共同努力，並妥善處理關稅等政策問題，以確保持續創新與成長的機會。
而根據先前的市場趨勢分析，他表示、半導體產業在去年下半年有所回升，自己也看好在這一波動中，半導體仍會繼續成長，並預測整個市場在下半年，將迎來更加正面的發展。儘管市場環境未必爆發式成長，但在中長期的潛力仍然值得期待。
展望未來，盧超群認為，半導體行業雖然仍然面對著「政策及市場」的挑戰，不過由於整體產業的成長潛力依然存在，因此他認為不用太過擔心，並對未來繼續保持審慎、樂觀的態度。
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