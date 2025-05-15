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電電公會新任理事長出爐 鴻海劉揚偉眾望所歸今接任

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉當選。 圖／聯合報系資料照
鴻海董事長劉揚偉當選。 圖／聯合報系資料照

台灣區電機電子工業同業公會15日舉行第27屆第1次會員代表大會暨理監事改選，並於會後進行第27屆理事長改選，本屆理事長人選目前已正式出爐，並由現任鴻海（2317）董事長劉揚偉當選。

會後緊接著舉行「電電公會第26屆、27屆理事長交接典禮」，並邀請行政院長卓榮泰到場見證。

事實上，劉揚偉先前就曾表示，期盼電電公會與其他國家公會進行更多的交流，而他過去在業界已積累了許多的好人緣，因此這次獲選也可以說是眾望所歸。

鴻海目前在全球24個國家地區有233個據點，是全球布局最完整的代工廠，尤其在美中關稅戰之下，會員廠商更需要對區域布局有更深的瞭解，而作為鴻海掌舵手的董事長劉揚偉，也持續帶著團隊持續擴展市場發展。

前理事長李詩欽過去也多次主動力邀劉揚偉參選第27屆電電公會理事長，並希望憑藉劉揚偉在代工產業的龍頭地位，來協助會員廠商在全球地緣政治風險逐步升高的情況下，拓展海外市場。

面對台廠在全球市場的發展，劉揚偉在過去也多次發表看法。談到台灣企業⾯臨的挑戰，劉揚偉認為，所有權與經營權分開是企業發展成熟的必要條件；他以鴻海為例，說明董事⻑與執⾏⻑分⼯的優勢，並強調⼈才接班的重要性。

⾯對全球區域化布局的趨勢，劉揚偉則認為，台灣企業應積極在各區域布局，並重視⼈才的本⼟化。他指出，台灣企業在資⾦、⼈才、技術等⽅⾯都⾯臨挑戰，但只要能克服這些困難，就能在全球市場占有⼀席之地。

此外，劉揚偉也強調專利分享的重要性。他認為，專利分享可以提⾼產業效率，創造更⼤的價值。同時，他也呼籲台灣企業應加強對軟體產業的投⼊，以提升產品的附加價值。劉揚偉強調，台灣軟體產業發展相對薄弱，但卻具有巨⼤的潛⼒，並建議台灣應建⽴軟體平台和⽣態系，結合硬體優勢，⿎勵創業，並⽀持⼈才培育，以促進軟體產業的發展。

電電公會第27屆理事長出爐。記者吳康瑋／攝影
電電公會第27屆理事長出爐。記者吳康瑋／攝影

劉揚偉 軟體 鴻海

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