神基22日將舉辦創新日 展示全球首款強固型Copilot+ PC

神基（3005）控股旗下子公司神基科技 (Getac) 15日宣布，將於5月22日在台北舉辦—Getac Innovation Day，結合Computex台北國際電腦展活動期間，邀請全球資通訊產業與供應鏈合作夥伴共同見證AI在強固應用產業中的創新潛力。

活動將設置四大展區，聚焦於AI PC系列、公用事業、製造業、公共安全的AI應用場景。展示內容涵蓋如何透過強固型AI解決方案實現成本效益、優化工作流程、提升決策效率，為面對嚴苛作業環境的產業開創嶄新可能性。

作為此次活動的亮點，Getac將首度公開其創新之作—Getac B360 Plus是Getac首款導入最新Windows AI功能的全強固型Copilot+ PC。這台預計於2025年第三季上市的筆記型電腦，延續同系列產品B360、B360 Pro的設計，專為國防、公共事業、公用安全及製造等產業打造，搭載強大神經處理器 (NPU)，運算能力高達每秒48兆次 (TOPS)，全面升級AI性能，對應Copilot+ 相關人工智慧使用功能，進一步協助使用者突破在極端環境下的工作表現和環境限制。

此AI PC系列展區也將展出兼具強固與永續設計的筆記型電腦S510和8吋全強固Android平板ZX80，透過擴展AI解決方案陣容，滿足各產業場景不同使用者的需求。

在AI解決方案展區中，Getac將透過真實案例，分別展示AI如何幫助高風險、高需求環境下的三大產業完成數位轉型與營運優化。

神基致力提升基礎設施的維運效率與安全性，搭載 AI 或影像辨識等解決方案的強固型筆電或平板設備，讓工程人員在戶外進行即時巡檢、異常偵測與遠端通訊、預測設備老化或潛在故障風險，提升服務穩定性，並為基礎設施帶來更省時且可靠的維運。現場也將分享遠端專家解決方案 Getac Assist，展示第一線技術人員透過遠端協作功能，即時與後端專家視訊通訊、共享畫面與標註問題，迅速解決維修或檢查問題。

神基指出，透過邊緣運算與強固型平板，結合影像辨識AI解決方案，用於即時監控工廠環境，如：電壓、水壓儀表板、工人著裝安全等合規性，也能有效提高整體產能，且降低維修成本及人力風險。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示，AI技術的發展需要跨產業的合作，結合強固專業技術與核心客戶資源，我們與合作夥伴針對產業需求共同打造創新解決方案。未來，我們將聚焦發展Edge AI生態圈，在軟體應用與數據運用上持續投資，全面提升產業的智慧化與未來競爭力，並為客戶創造更高效、更可靠的價值。