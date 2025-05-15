快訊

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

破例首邀台灣？原爆80年和平儀式 廣島市「正討論」通知台灣出席

神基22日將舉辦創新日 展示全球首款強固型Copilot+ PC

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神基控股旗下子公司神基科技 (Getac) 15日宣布，將於5月22日在台北舉辦— Getac Innovation Day，活動將設置四大展區，聚焦於AI PC系列、公用事業、製造業、公共安全的AI應用場景。神基／提供
神基控股旗下子公司神基科技 (Getac) 15日宣布，將於5月22日在台北舉辦— Getac Innovation Day，活動將設置四大展區，聚焦於AI PC系列、公用事業、製造業、公共安全的AI應用場景。神基／提供

神基（3005）控股旗下子公司神基科技 (Getac) 15日宣布，將於5月22日在台北舉辦—Getac Innovation Day，結合Computex台北國際電腦展活動期間，邀請全球資通訊產業與供應鏈合作夥伴共同見證AI在強固應用產業中的創新潛力。

活動將設置四大展區，聚焦於AI PC系列、公用事業、製造業、公共安全的AI應用場景。展示內容涵蓋如何透過強固型AI解決方案實現成本效益、優化工作流程、提升決策效率，為面對嚴苛作業環境的產業開創嶄新可能性。

作為此次活動的亮點，Getac將首度公開其創新之作—Getac B360 Plus是Getac首款導入最新Windows AI功能的全強固型Copilot+ PC。這台預計於2025年第三季上市的筆記型電腦，延續同系列產品B360、B360 Pro的設計，專為國防、公共事業、公用安全及製造等產業打造，搭載強大神經處理器 (NPU)，運算能力高達每秒48兆次 (TOPS)，全面升級AI性能，對應Copilot+ 相關人工智慧使用功能，進一步協助使用者突破在極端環境下的工作表現和環境限制。

此AI PC系列展區也將展出兼具強固與永續設計的筆記型電腦S510和8吋全強固Android平板ZX80，透過擴展AI解決方案陣容，滿足各產業場景不同使用者的需求。

在AI解決方案展區中，Getac將透過真實案例，分別展示AI如何幫助高風險、高需求環境下的三大產業完成數位轉型與營運優化。

神基致力提升基礎設施的維運效率與安全性，搭載 AI 或影像辨識等解決方案的強固型筆電或平板設備，讓工程人員在戶外進行即時巡檢、異常偵測與遠端通訊、預測設備老化或潛在故障風險，提升服務穩定性，並為基礎設施帶來更省時且可靠的維運。現場也將分享遠端專家解決方案 Getac Assist，展示第一線技術人員透過遠端協作功能，即時與後端專家視訊通訊、共享畫面與標註問題，迅速解決維修或檢查問題。

神基指出，透過邊緣運算與強固型平板，結合影像辨識AI解決方案，用於即時監控工廠環境，如：電壓、水壓儀表板、工人著裝安全等合規性，也能有效提高整體產能，且降低維修成本及人力風險。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示，AI技術的發展需要跨產業的合作，結合強固專業技術與核心客戶資源，我們與合作夥伴針對產業需求共同打造創新解決方案。未來，我們將聚焦發展Edge AI生態圈，在軟體應用與數據運用上持續投資，全面提升產業的智慧化與未來競爭力，並為客戶創造更高效、更可靠的價值。

AI 平板 神基

延伸閱讀

史上最美！《會動的浮世繪展》真跡與沉浸光影 7月台北松菸夢幻登場

大阪世博會 中國館德陽展區人氣高

大阪世博 陸四川德陽展區人氣高

美商建高控股未登記申報招攬投資房地產基金19年 創辦人緩起訴

相關新聞

鴻海董事長劉揚偉親曝 接任電電公會理事長最大因素

電電公會15日舉行第26屆、27屆理事長交接典禮，由鴻海（2317）董事長劉揚偉接任第27屆電電公會理事長一職。由於鴻海...

鴻海董座劉揚偉接電電公會理事長 誓言打造「台灣科技園區日不落國」

電電公會今舉行第27屆第一次會員代表大會，並改選理監事，經會員選舉後由鴻海董事長劉揚偉擔任新任理事長。劉揚偉致詞指出，未...

台積電張宗生：今年是台積電2奈米量產元年 3奈米產能仍續擴增六成

台積電（2330）主掌先進製程的副總經理張宗生今（15）日在技術論壇上表示，隨著全球AI應用與高效能運算（HPC）需求快...

搶進AI聽寫市場 台灣大攜群聯COMPUTEX秀「AI 聽寫大哥」

台灣大哥大（3045）表示，看好AI聽寫應用市場，推出自研AI語音紀錄平台「AI聽寫大哥」，攜手策略夥伴、全球最大獨立N...

鈺創盧超群：半導體下半年有正面成長、中長期值得期待

鈺創（5351）董事長盧超群15日指出，美國對半導體產品徵稅，影響最大的將是台灣及美國本身，因為這些產品正是美國市場的核...

電電公會新任理事長出爐 鴻海劉揚偉眾望所歸今接任

台灣區電機電子工業同業公會15日舉行第27屆第1次會員代表大會暨理監事改選，並於會後進行第27屆理事長改選，本屆理事長人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。