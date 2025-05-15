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元太與聯發科攜手捐贈電子書閱讀器 予美國路易斯安那都會區俱樂部

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
E Ink元太科技與聯發科技合作，於e啟讀出未來-美國的公益計畫中，共同捐贈58台Amazon Kindle兒童版電子書閱讀器，給予美國路易斯安那都會區男孩女孩俱樂部（Boys and Girls Clubs of Metro Louisiana）。元太／提供
E Ink元太科技與聯發科技合作，於e啟讀出未來-美國的公益計畫中，共同捐贈58台Amazon Kindle兒童版電子書閱讀器，給予美國路易斯安那都會區男孩女孩俱樂部（Boys and Girls Clubs of Metro Louisiana）。元太／提供

全球電子領導廠商E Ink元太（8069）科技15日宣布與聯發科（2454）合作，於e啟讀出未來-美國的公益計畫中，共同捐贈58台Amazon Kindle兒童版電子書閱讀器，給予美國路易斯安那都會區男孩女孩俱樂部（Boys and Girls Clubs of Metro Louisiana）。這些電子書閱讀器搭載E Ink電子紙顯示技術，同時採用聯發科技的高效能晶片技術，提供舒適如紙張般的閱讀體驗。

元太科技董事長李政昊表示：「感謝供應鏈夥伴聯發科技的鼎力相挺，讓路易斯安那都會區男孩女孩俱樂部的孩童們，能夠享受到友善眼睛的學習裝置，並藉此能啟發孩童對閱讀的終身熱愛。電子紙技術是電子書閱讀器的核心，不僅能讓閱讀更加便利，亦能保護孩童視力，減少藍光的危害。」

聯發科技公司資深副總經理游人傑表示：「此次與元太科技以及男孩女孩俱樂部合作，讓聯發科技有機會與下一代分享我們對科技的熱愛。此外，年輕世代也能藉此次捐贈的Kindle兒童版電子書閱讀器，獲取更多重要資源來深化他們的學習內容。」

「E Ink與聯發科技的捐贈將對我們的孩童產生正面、深遠的影響，」路易斯安那都會區男孩女孩俱樂部主任Brandon Smith表示：「對我們俱樂部的孩子來說，能夠接觸書籍與教育資源是至關重要的，而這些Kindle閱讀器及電子書內容將能為兒童學習開啟嶄新契機。」

受惠於此次捐贈，在2025年夏季，男孩女孩俱樂部將推行「暑期閱讀計畫」，以補救暑期期間孩童閱讀能力退化的現象，元太科技與聯發科技所捐贈的Kindle兒童版電子書閱讀器將成為該計畫的重要資源。

這次捐贈也象徵「e啟讀出未來」計畫於2025年的首度拓展至國際的成果，E Ink與聯發科技持續承諾透過科技與教育支持在地社群、創造孩童的發展機會。每台Kindle兒童版電子書閱讀器內含6個月Amazon Kids+訂閱服務，提供無限閱讀數千本兒童書籍內容，同時，本計畫亦將採購其中部份電子書作為俱樂部的永久藏書。

隨著現代裝置充斥藍光與干擾來源，E Ink如紙般的螢幕提供了更健康的螢幕使用選擇。根據美國驗光協會（AOA）指出，LED與螢光燈具、螢幕與行動裝置釋出的藍光，長期可能損害視力。而電子紙為非發光顯示技術，依靠環境光進行顯示，相較LCD更能保護視力。像Amazon Kindle這樣的裝置，有助家庭減少藍光危害，並培養孩童更專注的閱讀習慣。

哈佛公衛學院研究比較了顯示器及藍光對眼睛健康的不利影響，研究指出，顯示更亮、更藍，或更冷的光線會對視網膜細胞造成更高的壓力。根據哈佛公衛學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用搭載E Ink ComfortGaze™ 前光的電子紙螢幕較LCD 螢幕對眼睛的健康程度達3倍。沒有前光的電子紙裝置不會發出任何藍光刺激視網膜細胞，顯示了 E Ink 的電子紙對眼睛健康的好處。

回顧2024年，E Ink曾號召超過22家電子紙生態系夥伴共襄盛舉「e啟讀出未來」公益計畫，專注於提升學童閱讀能力，當年度捐贈總計1,024台彩色電子書閱讀器，受惠對象遍及40所小學、超過15,000名學生，總捐贈價值近新台幣3,000萬。根據美國羅徹斯特理工學院的2012年的研究數據，每本紙本書的碳排放量平均為 7.46 公斤 CO₂e。以本案捐贈的 11 萬本電子書取代紙本書計算，扣除 1,024 台電子書閱讀器的總碳排放量 43 公噸 CO₂e，整體可節省約 777.6 公噸 CO₂e 的碳排放量，相當於2座大安森林公園碳吸存量，展現出數位化閱讀在減少碳排放並促進環境永續的貢獻。

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