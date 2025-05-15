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康舒董座許介立：台廠在德州有大商機 建議攜手打群架

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
康舒董事長許介立。記者吳康瑋／攝影
康舒董事長許介立。記者吳康瑋／攝影

電電公會副理事長暨康舒（6282）董事長許介立15日指出，台廠在全球市場上仍具有強大競爭力，特別是在政府與產業的協作下，而自己期望未來在兩岸關係穩定後，能繼續推動更多的國際互動。

許介立強調，由於台灣的資源和產業結構，台廠應該攜手合作，並持續尋求更安全與穩定的市場環境，以促進業界的發展。

許介立指出，全球市場上各國正積極尋求更安全的供應鏈解決方案，台灣應該因應這一趨勢，探索與其他國家的合作機會。特別是德州，由於地理位置和稅務政策的優勢，成為台商投資的潛力地區，許多台商對在德州擴展業務表現出高度興趣，並可能在未來進一步發展供應鏈。

他認為，德州的地理優勢以及其接近墨西哥的地理位置，為台灣企業在北美市場提供了新的機會。業者期待看到更多台商在德州的發展，並強調持續發展與穩定經濟環境的重要性，以利台灣整體產業的持續成長與繁榮。

據悉，台灣區電機電子工業同業公會15日舉行第27屆第1次會員代表大會，同時舉行理監事改選，包括內政部部長劉世芳、經濟部政務次長江文若、工總副理事長陳進財等大咖代表都親自出席，而現任理事長為英業達（2356）董事李詩欽，而外傳此次改選現任電電公會監事會召集人暨鴻海（2317）董事長劉揚偉有意競逐，因此這次選舉也引起外界的關注。

台商 董事長

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