迎向AI時代儲存解決方案 宇瞻COMPUTEX全亮相

數位儲存品牌宇瞻科技看好AI浪潮帶動儲存需求的快速成長，今年以多元產品線與創新技術，重返COMPUTEX（台北電腦展）主場館盛大展出。執行長張家騉表示，生成式AI推動設備大幅升級與應用更全面，使台北國際電腦展成為展示台灣科技軟硬整合實力的最佳舞台。宇瞻此次全面備戰，期望協助客戶加速AI應用落地，共同推動產業升級。

張家騉指出，自ChatGPT顛覆市場對AI應用的想像以來，大型語言模型DeepSeek的問世更進一步挑戰建置與開發的成本門檻，科技演進速度遠超以往。同時，節能減碳已成為全球共識，企業對設備能耗管理與效能優化的重視同步升高。

因應這兩大趨勢，宇瞻推出兩項前瞻技術：CoreVolt 2電壓穩定技術與CoreEnergy能耗調節技術。CoreVolt 2可即時監控電壓波動，透過硬體自動調節，確保資料存取穩定，特別適用於智慧城市、軌道交通與邊緣運算設備等場域；CoreEnergy則融合軟硬體設計與韌體演算法，使用者可依不同應用情境靈活調整功耗與效能，滿足如智慧工廠與AI邊緣設備等對能源效率高度要求的應用。

對於宇瞻本次展出亮點，張家騉說，依據客戶使用情境規劃五大展示區域，涵蓋工控、消費、商用、電競與永續應用。每一區皆精選重點產品，展示宇瞻在各領域的研發成果。其中，適用AI PC與筆電的LPDDR5X CAMM2 及AI 伺服器的DDR5-8800 MRDIMM記憶體模組、可耐高溫至125°C的寬溫DRAM、與獨家研發設計且相容樹莓派平台的PCIe SSD和最新BiCS8系列SSD，均為工控客戶的選擇。

消費性產品有支援即將上市Switch 2的microSD Express記憶卡，以及多款極具特色的SSD，例如採用Gen5介面帶來極致速度、支援USB4可做到高速傳輸以及結合香氛擴散功能打造新感官體驗等，還有與華碩TUF聯名首次亮相的NOX TUF RGB DDR5電競記憶體。