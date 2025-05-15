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影／穩懋陳進財：台灣是「讓美國再次偉大」最大助力、幫手

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
穩懋董事長陳進財。記者吳康瑋／攝影
穩懋董事長陳進財。記者吳康瑋／攝影

全球砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）董事長暨全國工業總會副理事長陳進財15日指出，團隊希望能協助推進台灣與美國之間的談話，並就「關稅」方面的問題，多少可以得到一些適度的豁免，他直言，「台灣是『讓美國再次偉大』的最大助力、也是其最強勁的幫手，不會有國家甘願棄戰友不顧、自斷手腳」。

談及「核電」議題，陳進財則認為，團隊會繼續協助整個市場在綠電方面的發展，他也會持續建議政府，以整個市場的供電，來做長期的規劃，請大家不用太擔心。

據悉，台灣區電機電子工業同業公會15日舉行第27屆第1次會員代表大會，同時舉行理監事改選，包括內政部部長劉世芳、經濟部政務次長江文若、工總副理事長陳進財等大咖代表都親自出席。

據悉，現任理事長為英業達（2356）董事李詩欽，而外傳此次改選現任電電公會監事會召集人暨鴻海（2317）董事長劉揚偉有意競逐，因此這次選舉也引起外界的關注。有產業人士透露，李詩欽有意在今年5月屆滿卸任，而他也多次主動力邀劉揚偉參選第27屆電電公會理事長，並希望憑藉劉揚偉在代工產業的龍頭地位，來協助會員廠商在全球地緣政治風險逐步升高的情況下，拓展海外市場。

事實上，鴻海目前在全球24個國家地區有233個據點，是全球布局最完整的代工廠，尤其在美中關稅戰之下，會員廠商更需要對區域布局有更深的瞭解。對此，劉揚偉先前也曾表示，電電公會與其他國家公會需要更多交流，串連彼此產業，在公會和公會的層次上，讓兩邊廠商對接是很重要的事，因此也讓外界持續關注改選結果。

穩懋董事長陳進財。記者吳康瑋／攝影
穩懋董事長陳進財。記者吳康瑋／攝影

劉揚偉 李詩欽 鴻海

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