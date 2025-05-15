和碩參加 COMPUTEX 以「TECH MAKER」為題展現四大成果

和碩（4938）15日宣布，今年首次盛大參加2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），以「TECH MAKER」為主題，展現其在科技創新與研發製造的能力與承諾。此次展覽規劃「TECH」四大主題區域，全面展示其在「人工智慧（AI）運算」、「智慧移動」、「次世代通訊」、「美容科技及健康輔助」等方面的研發成果與解決方案。

和碩推出新一代超高密度機架解決方案，專為應對最嚴苛的AI、高效能運算（HPC）與資料中心工作負載而打造。此平台採用靈活的架構，支援最新的NVIDIA GB300 NVL72, HGX B300 與 AMD Instinct系列GPU，實現卓越的運算密度與可擴展性。此超高密度機架解決方案，將能協助企業加速AI 模型訓練與推論，同時在多變且持續演進的工作負載中維持最佳效能。

面對全球汽車產業朝向智慧化、電動化與軟體定義化的急速演進，和碩積極投入研發，致力於重構車輛的電子電氣架構（EEA），旨在打造具高整合性、高彈性與高可擴展性的尖端技術平台。在最新一代 EEA 架構中，包括區域架構（Zonal Controller）與可擴充式中央高效能運算單元模組（Scalable central computing rack,SCCR）技術，都將進一步提升車輛的即時運算能力與整體系統效率，展示和碩為未來智慧移動的蓬勃發展奠定堅實專業的基礎。

和碩通訊產品事業群將於會場展示多項創新網通解決方案，助力企業提升數位韌性。其中，5G專網方案「展覽館快速部署商模」，結合O-RAN 架構與FWA裝置，實現高速、靈活部署與即時直播功能，並支援人流分析與內容推播，為展會提供更高效的數位化管理。此外，Wi-Fi 7 三頻路由器BE19000 支援MLO（Multi-Link Operation，多重鏈路技術），總速率達19Gbps，能有效滿足8K 高畫質串流及多裝置等需求，為用戶帶來穩定且高速的網路體驗。

在全球美容科技市場持續快速成長的趨勢下，和碩以卓越研發與製造能力，推出的「PRIIö」品牌家用美容儀，精準切入潛力巨大的居家護膚市場。

和碩憑藉其在電子產品製造與精密組裝的領先地位，將多項前沿科技整合至PRIIö 美容科技產品中。其中包括先進的彈潤射頰（Elastic RF）、拉提微電流（Lifting Microcurrent (EMS)）、離子導出入（Ion Import/Export (ION)）、增潤電脈衝（Enrichment Pulse (E-Pulse) ）、細緻光療（Fine Light Therapy (LED MATRIX)）、急速致冷（Rapid Cooling）核心技術。PRIIö旨在提供使用者在家即可享受專業沙龍級護膚體驗。此系列美容科技產品的推出，不僅標誌著和碩在智慧生活與健康科技領域的佈局，更為廣大消費者提供了高效、安全且易於操作的居家美容解決方案。