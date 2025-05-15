楊弘文升任群創總經理 楊柱祥專任睿生光電董事長
面板廠群創光電今天公告，因應企業轉型節奏與中長期接班規劃，啟動營運交接：由執行副總經理楊弘文升任總經理，全面負責營運管理。
群創說明，原總經理楊柱祥則專任睿生光電董事長及群創光電和基金會董事，未來將專注於生醫業布局與整合，持續為集團發展注入動能。
群創指出，新任總經理楊弘文為成功大學化工所碩士，歷任和鑫光電與友達光電管理職，具備逾20年顯示產業實務經驗。加入群創後長期深耕製造與事業營運，熟稔產品開發、產線管理與市場應變，兼具技術背景與營運統整能力。
群創強調，此番交接，象徵群創進一步落實「專責專任、接力前行」的管理理念，在穩定中強化策略布局與執行效率，為推進組織轉型奠定堅實基礎。
群創表示，楊柱祥將全力投入睿生光電營運，帶領團隊積極搶攻生醫應用市場，鎖定醫療與工業檢測等具長期成長潛力領域。睿生光電將結合自主研發與策略夥伴資源，推動核心技術從薄膜電晶體（TFT）擴展至CMOS與紅外線感測器，強化跨領域整合能力，提升產品競爭力與市場滲透率。
睿生光電去年營收與獲利雙成長，未來將繼續聚焦智慧醫療與感測技術的產品化與商業化，擴大全球生醫版圖的布局與動能。
群創董事長洪進揚表示，此次營運交接是公司推動「666轉型大計」的重要一環。群創目前已邁入第2階段「突圍轉型」，積極推動AI Vision應用、智慧場域整合與組織精實化。未來，公司將依據各子事業體的市場特性，配置專責負責人，以靈活、專業、專人、專任的組織架構迎接產業挑戰，全面提升營運敏捷度與價值創造力。
群創解釋，本次人事調整體現群創對治理制度化與組織穩健傳承的重視，也為邁向第3階段「群創群力、面板永續」奠定堅實基礎。
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