快訊

7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

被控涉性招待獲判無罪 政院前發言人陳宗彥3點聲明曝光

行政院前發言人陳宗彥涉性招待案今判無罪 酒店業者均緩刑

楊弘文升任群創總經理 楊柱祥專任睿生光電董事長

中央社／ 台北15日電

面板廠群創光電今天公告，因應企業轉型節奏與中長期接班規劃，啟動營運交接：由執行副總經理楊弘文升任總經理，全面負責營運管理。

群創說明，原總經理楊柱祥則專任睿生光電董事長及群創光電和基金會董事，未來將專注於生醫業布局與整合，持續為集團發展注入動能。

群創指出，新任總經理楊弘文為成功大學化工所碩士，歷任和鑫光電與友達光電管理職，具備逾20年顯示產業實務經驗。加入群創後長期深耕製造與事業營運，熟稔產品開發、產線管理與市場應變，兼具技術背景與營運統整能力。

群創強調，此番交接，象徵群創進一步落實「專責專任、接力前行」的管理理念，在穩定中強化策略布局與執行效率，為推進組織轉型奠定堅實基礎。

群創表示，楊柱祥將全力投入睿生光電營運，帶領團隊積極搶攻生醫應用市場，鎖定醫療與工業檢測等具長期成長潛力領域。睿生光電將結合自主研發與策略夥伴資源，推動核心技術從薄膜電晶體（TFT）擴展至CMOS與紅外線感測器，強化跨領域整合能力，提升產品競爭力與市場滲透率。

睿生光電去年營收與獲利雙成長，未來將繼續聚焦智慧醫療與感測技術的產品化與商業化，擴大全球生醫版圖的布局與動能。

群創董事長洪進揚表示，此次營運交接是公司推動「666轉型大計」的重要一環。群創目前已邁入第2階段「突圍轉型」，積極推動AI Vision應用、智慧場域整合與組織精實化。未來，公司將依據各子事業體的市場特性，配置專責負責人，以靈活、專業、專人、專任的組織架構迎接產業挑戰，全面提升營運敏捷度與價值創造力。

群創解釋，本次人事調整體現群創對治理制度化與組織穩健傳承的重視，也為邁向第3階段「群創群力、面板永續」奠定堅實基礎。

光電 布局 群創

延伸閱讀

關稅戰打擊需求⋯群創「鼓勵休假」控產！網感嘆：下一步就是無薪假

面板需求減緩 群創鼓勵員工端午節連休5天

面板市況不妙？挪威主權基金、新加坡政府基金、鴻海同步出脫群創股

群創抗反射智慧觸控互動桌 獲2025臺灣輔具精品獎

相關新聞

影／穩懋陳進財：台灣是「讓美國再次偉大」最大助力、幫手

全球砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）董事長暨全國工業總會副理事長陳進財15日指出，團隊希望能協助推進台灣與美國之間的談...

迎戰AI時代！國科會：致力挖掘全球IC設計及晶片應用人才

國科會15日舉辦「2025 AI創新應用論壇暨IC Taiwan Grand Challenge頒獎典禮」，匯集國內外產...

美超微梁見後19日來台開講！主題曝光 登文華東方談AI

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）15日宣布，總裁暨執行長梁見後即將來台，並於5月19日現身台北文華...

台積電張宗生：今年是台積電2奈米量產元年 3奈米產能仍續擴增六成

台積電（2330）主掌先進製程的副總經理張宗生今（15）日在技術論壇上表示，隨著全球AI應用與高效能運算（HPC）需求快...

和碩參加 COMPUTEX 以「TECH MAKER」為題展現四大成果

和碩（4938）15日宣布，今年首次盛大參加2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），以「TECH MAK...

政院通過智慧機器人計畫 估2030市場規模逾1,500億美元

國科會15日於行政院會報告「AI新科技─智慧機器人計畫」，宣布將透過跨部會合作，推動「智慧機器人產業推動方案」，帶動我國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。