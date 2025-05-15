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台塑新智能攜手GE Vernova 共拓台灣儲能市場

中央社／ 台北15日電

台塑新智能打造全台最大的磷酸鋰鐵電芯廠，去年底完工投產後，今天宣布與美國GE Vernova簽署「混合動力及儲能解決方案策略聯盟合作備忘錄」（MOU），雙方將整合電池儲能與燃氣發電領域專業技術與資源，攜手為台灣打造更具韌性、效率的能源系統。

台塑新智能董事長王瑞瑜與GE Vernova燃氣發電業務總裁暨執行長葛瑞（Eric Gray）今天親自參加簽約儀式，王瑞瑜指出，國際預估2030年全球儲能累計裝置將攀升至790GW/2400GWh，即使國際經貿變局出現不確定性，能源自主與電力穩定依然是各國優先課題，而儲能系統正是驅動再生能源普及與電網調節的核心技術。

王瑞瑜說，全球電池技術路線多元發展，磷酸鋰鐵已躍升主流，台塑新智能布局初期即聚焦磷酸鋰鐵，具備技術能力及資源整合領先優勢，彰濱電芯廠已穩定量產，將優先供應台灣市場，兌現公司對電池產業鏈國產化的承諾。

此次台塑新智能與GE Vernova合作，在分工上，台塑新智能將聚焦電芯、模組與系統整合，GE Vernova則專注於儲能設備、工程服務與技術支援，雙方將尋求商業合作機會，進而共同推動混合動力及儲能解決方案，深入開發台灣在地市場需求。

台塑新智能介紹，GE Vernova是在2024年自美國奇異（GE）分拆成立，提供涵蓋能源價值鏈的先進技術與解決方案，促進全球電氣化及去碳化。

台塑新智能總經理劉慧啓今天表示，簽訂MOU後，雙方首波合作將聚焦在彰濱電芯及模組廠建置1套國產化儲能系統，作為技術驗證與示範應用基地。此套系統將整合雙方核心技術，打造高安全、高效能、以及高穩定性之儲能解決方案，也將成為後續合作專案示範架構及國際聯手的範本。

GE 台塑 王瑞瑜

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