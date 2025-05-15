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美超微梁見後19日來台開講！主題曝光 登文華東方談AI

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微總裁梁見後。美超微／提供
美超微總裁梁見後。美超微／提供

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）15日宣布，總裁暨執行長梁見後即將來台，並於5月19日現身台北文華東方酒店，為團隊年度活動「Supermicro Innovate」發表主題演講，分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢，特別聚焦於基礎架構在彈性與可擴充性方面的重要性日漸提升。

據悉，Supermicro Innovate主要是一場面向市場客戶的活動，每年大約都在同個時期舉辦，而今年創辦人梁見後屆時將親自出馬，並揭曉團隊一系列的最新成果。

據了解，美超微是一家應用優化伺服器解決方案領導廠商，涵蓋的應用市場包括AI、物聯網（IoT）、伺服器、儲存、軟體以及綠色運算解決方案，在AI領域與輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）以及超微（AMD）建立緊密策略夥伴關係。

而台廠供應鏈與美超微為合作關係者，包括緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）等，走勢都相當強勁，且總裁梁見後與科技產業界多位大佬都有深厚的交情，甚至連近期即將訪台的「AI教父」輝達創辦人黃仁勳也都是他的多年好友，雖然梁見後今年已經確定不會為台北國際電腦展發表演說、但他在會前仍將現身自家活動，預計也將親揭整個AI產業最新的發展方向。

事實上，美超微於今年2月補齊會計年度2024年與2025年，首兩季的財務報告以來，便不斷傳出各種利多，帶動整體走勢持續增長，而執行長梁見後近日也代表團隊前往沙烏地阿拉伯，與中東資料中心公司DataVolt簽署合作協議，入手總金額達200億美元（約合新台幣6,070.65億元）的AI大單，這也代表美超微在往後數年間，都將持續有來自中東地區的合作夥伴訂單挹注，對此梁見後也直言，團隊很高興能與DataVolt合作，並繼續擴大美超微在美國的製造工作。隨著梁見後即將來台，市場投資人也持續關注。

美超微說明，Supermicro是應用優化型Rack-Scale解決方案的領先供應商，也持續站在人工智慧革命的前沿。隨著全球對先進人工智慧應用的需求不斷增長，團隊也堅信資料中心必須不斷發展，以支援大量運算負載、關鍵任務工作負載和液體冷卻要求，同時又不能犧牲速度、正常運行時間或靈活性。梁見後此次現身，預計將分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢，並且特別聚焦於「基礎架構」在彈性與可擴充性方面的重要性，進行深度分析。

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