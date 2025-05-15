政院通過智慧機器人計畫 估2030市場規模逾1,500億美元

國科會15日於行政院會報告「AI新科技─智慧機器人計畫」，宣布將透過跨部會合作，推動「智慧機器人產業推動方案」，帶動我國智慧機器人產業發展，以因應少子高齡化所帶來的社會挑戰，同時提升國家競爭力。其中也將由國發基金匡列100億投入產業扶植，為我國機器人產業注入活水。

國科會指出，「面對人口結構快速變化，智慧機器人將是解決勞動力短缺和高齡照護需求的重要解方」。我國將於今年進入超高齡社會，65歲以上人口占比將超過20%，而勞動力人口則持續萎縮。此社會挑戰帶給我們發展智慧機器人的迫切需求，首先，智慧機器人可彌補各領域勞動力不足問題，維持產業競爭力；其次，智慧機器人可因應高齡社會的醫療長照需求，提供全天候無間斷服務；第三，在公共安全及防災救難等領域，智慧機器人可執行危險及高風險任務，確保人員安全。

國科會表示，「智慧機器人是人工智慧導入實體世界的重要載具，也是臺灣科技產業下一階段的重要發展方向。」智慧機器人產業不只是單一產業，而是整合人工智慧、高端晶片、感測、邊緣計算、半導體、材料、機構設計等多項技術的系統性產業。臺灣具備發展智慧機器人的獨特優勢，不僅擁有世界級半導體產業作為基礎，還具備精密機械、ICT產業等完整供應鏈。此外，臺灣亦擁有優質的工程人才及靈活的製造能力，能夠快速整合不同技術領域，開發符合市場需求的智慧機器人產品。

據統計，全球服務型機器人應用與市場到達2030年規模將超過1,500億美元；國科會副主委陳炳宇說明，雖說我國在機器人產業部分確實有些微落後，但台灣過往在半導體、AI非常強，因此也並未落後太多，目前我國缺的就是把這些關鍵技術系統性的整合，這項計劃推出後，就能整合相信能夠迎頭趕上。

國科會與相關部會所共同擬定的「智慧機器人產業推動方案」將建立完整配套措施，透過「關鍵技術布局」、「產業生態系建立」、「資安、標準及法規制定」、「人才培育及應用推廣」等策略，來達到「系統創新」、「產值提升」、「社會普及」等三大目標。

本方案將由行政院政務委員兼國科會主委吳誠文擔任召集人，結合經濟部、勞動部、數位發展部、教育部、國家發展委員會等部會資源實踐賴總統的「五大信賴產業之人工智慧(AI)發展目標」，帶動傳統產業轉型與科技升級，並建立臺灣在人工智慧領域的國際競爭優勢。

本方案亦扣合「六大區域產業及生活圈」之「大南方新矽谷」，透過國科會在沙崙設立的智慧機器人研究中心以及經濟部在六甲設立的智慧機器人創新與應用研發中心，銜接柳科三期的機器人製造基地，成為半導體S廊帶中的一環，共同構築大南方新矽谷之科技廊帶。

至於產業扶植部分，陳炳宇說，目前將由國發基金匡列100億投入，盼帶動民間一起投入，建立新創產業，預估民間投資與國發基金的占比為1:1，或是最高到1:2，盼能透過由政府系統整合並帶動產業發展，創造出屬於我國的機器人產業聚落，同時也能吸引海外優秀青年來台工作。

期望透過本方案的推動，鞏固臺灣在全球智慧科技領域的領先地位，為國家經濟注入新動能，並為少子高齡化社會提供永續發展的解決方案，實現「AI產業化、產業AI化」願景，成功打造臺灣成為人工智慧之島。