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迎向AI時代儲存解決方案 宇瞻COMPUTEX全亮相

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球數位儲存領導品牌宇瞻科技（8271）看好AI浪潮帶動儲存需求的快速成長，今年以多元產品線與創新技術，重返COMPUTEX主場館盛大展出。執行長張家騉表示，生成式AI推動設備大幅升級與應用更全面，使台北國際電腦展成為展示台灣科技軟硬整合實力的最佳舞台。宇瞻此次全面備戰，期望協助客戶加速AI應用落地，共同推動產業升級。

張家騉指出，自ChatGPT顛覆市場對AI應用的想像以來，大型語言模型DeepSeek的問世更進一步挑戰了建置與開發的成本門檻，科技演進速度遠超以往。同時，節能減碳已成為全球共識，企業對設備能耗管理與效能優化的重視同步升高。

因應這兩大趨勢，宇瞻推出兩項前瞻技術，首先是CoreVolt 2電壓穩定技術與CoreEnergy能耗調節技術，CoreVolt 2可即時監控電壓波動，透過硬體自動調節，確保資料存取穩定，特別適用於智慧城市、軌道交通與邊緣運算設備等場域。

CoreEnergy則融合軟硬體設計與韌體演算法，使用者可依不同應用情境靈活調整功耗與效能，滿足如智慧工廠與AI邊緣設備等對能源效率高度要求的應用。

透過這兩項技術，宇瞻不僅回應了產業對穩定運算與節能表現的期待，更為AI技術於各場域的落地提供強而有力的底層支援，展現深厚的競爭實力與市場洞察力。

對於宇瞻本次展出亮點，張家騉強調，我們依據客戶使用情境規劃五大展示區域，涵蓋工控、消費、商用、電競與永續應用。每一區皆精選重點產品，展示宇瞻在各領域的研發成果。

其中，適用AI PC與筆電的LPDDR5X CAMM2及AI伺服器的DDR5-8800 MRDIMM記憶體模組、可耐高溫至125°C的寬溫DRAM、與獨家研發設計且相容樹莓派平台的PCIe SSD和最新BiCS8系列SSD，均為工控客戶的理想選擇。

在AI運算需求與永續轉型兩大主軸推動下，張家騉有信心宇瞻能持續以豐富完整的儲存解決方案，支援各類邊緣與高效能設備應用，展現深耕研發的決心與對地球永續的關注。

AI 記憶體模組

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