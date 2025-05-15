證交所「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」 精選鴻海等25家與會
臺北國際電腦展（COMPUTEX 2025）登場在即，臺灣證券交易所首次結合COMPUTEX辦理招商及國際引資活動，邀請鴻海（2317）等25家舉辦「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」，提升上市櫃公司國際知名度。
「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」預計20日舉行會前開幕式，除董事長林修銘致詞，證期局期貨管理組組長程國榮、證交所副總經理杜惠娟將分別就「亞洲資產管理中心政策」、「關稅壓力下的創新路徑：臺灣資本市場的因應與突破」為題，發表專題演講。
首日活動安排奇鋐（3017）、LINE PAY、群創（3481）、嘉澤（3533）等四家上市公司舉行業績發表會，並邀請電子時報創辦人暨IC之音董事長黃欽勇，針對「反全球化與價值翻轉的新時代」相關議題，進行專家趨勢展望。
21日由鴻海、富邦金（2881）、日月光投控（3711）、力成（6239）、耕興（6146）、康霈*（6919）、義隆（2458）等七家公司接棒登場，緊接著專家趨勢展望由臺灣科技大學特聘教授盧希鵬，以「機器人產業爆發的臺灣機會」為題發布演說。
22日輪到穎崴（6515）、旺矽（6223）、創見（2451）、上品（4770）、慶豐富（9935）、神準（3558）、橘子（6180）等七家公司業績發表，並請到工研院資深副總暨協理蘇孟宗就「AI算力競賽的真實與虛幻」，進行專家趨勢展望。
最後一日舉行業績發表會的公司，則包括雙鴻（3324）、祥碩（5269）、聯發科（2454）、聚陽（1477）、材料-KY（4763）、所羅門（2359）、上詮（3363）等七家公司。
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