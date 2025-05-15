緯穎伺服器機箱推新設計！號稱「更輕、更強、更綠」

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）15日宣布，團隊將壓花技術成功應用於伺服器機箱，並以其打造出伺服器產品中的「輕量級圖案強化機箱」，而這款機箱採用創新的壓花底盤設計，從「成本」和「功能」兩個關鍵角度切入，大幅改善現有缺點、同時增強產品的優勢。經營團隊透露，該款機箱主要是透過用更薄的替代品取代傳統的厚底盤結構來減輕伺服器重量，不僅可以減少機箱本體的重量，也能減少客戶的碳足跡，展現團隊不妥協的硬實力。

緯穎於官網發布最新的產品白皮書，揭露了創新的「壓花底盤設計」，這份白皮書中詳細記載了團隊於實際分析過程中，觀察全新伺服器機箱底盤的運行流程，發現這款設計在「成本」及「功能」上，都具有不小的優勢，而從「成本角度」來看，該產品的經濟影響方面和可持續性上都具有潛力。而從「功能的角度」來看，該壓花設計在有限元分析和實驗測試時，也都能確實的大幅提升產品底盤強度。

緯穎此次發布的產品白皮書，除了揭露最新的輕量級圖案強化機箱技術，也再次表明了團隊為協助客戶邁向高效、永續未來的堅持。緯穎指出，該壓花技術不僅可以提高結構剛度，同時也能保持旗下客戶的成本效益，也能協助大家減少整體的碳足跡。而透過將這項全新的底盤設計與旗下推出的直接液冷管理解決方案相互結合，將能大幅提升客戶在運用AI人工智慧方面的效能、能源效率和可靠性。緯穎指出，這項最新技術將能達成「更輕、更強、更綠」的願景。

緯穎作為緯創集團旗下專注於伺服器製造的重要子公司，目前旗下最主要的營收來源，全都來自伺服器製造所得，在市場上也號稱「最純的AI大廠」。根據緯穎日前公布的最新營收資料顯示，4月單月合併營收達638.03億元、月減26.4%、年增190.5%，不僅創下同期新高，合併前四個月營收達2344.58億元、年增156%，受惠主客戶需求強勁，成績亮眼、表現達市場水準之上，展望未來，團隊也持續看好整個市場持續擴大的趨勢。