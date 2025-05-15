AI 伺服器前段也將在美製造？鴻海劉揚偉：方向沒錯

AI伺服器在美一條龍生產將是未來進行式！AI伺服器製造重鎮將從台灣再挪移。鴻海（2317）董事長劉揚偉14日法說會證實「方向沒錯」，但時間推移要看供應鏈成熟度。鴻海與廣達（2382）身為最大AI伺服器代工廠，今年出貨額雙雙破兆元，亮眼財報背後也扛起沉重財務擔子。

雙雄今年資本支出創高，鴻海Q1財報持續淨現金流出，廣達財報也罕見出現10億元利息支出，股東權益罕見下降，兩大廠均對此提出說明。但可以確認是，AI伺服器Buy and Sell（買斷轉售）模式及幫客戶規劃「最佳關稅」製造路徑，讓AI伺服器雙雄業績遙遙領先，也拉高新進入者障礙。

鴻海是台灣最大伺服器代工廠，董事長劉揚偉重申今年雲端網路產品營收將逼近消費智能事業群業績（營收比4成），概算總伺服器營收（含一般商用伺服器）將破2兆元，其中AI伺服器營收破兆元可期；廣達Q1伺服器營收比衝上65～70％，推算單季度3150億元，全年伺服器業績也將首度衝破兆元。

法人在鴻海法說會中詢問，隨台積電（2330）亞利桑那州晶圓廠投產，未來AI伺服器前段L6業務（GPU基板、模組及主機板）是否會移往美國製造？對此董事長劉揚偉證實「該商業邏輯正確」，方向沒錯。

他解釋「在那邊的晶片，當然在那邊做成模組，做成PCBA（主機板），然後就變成L11（系統機櫃）的邏輯是對的，但順序跟時間，就看整體供應鏈的準備程度。隨台積電亞利桑那廠量產，鴻海在德州休士頓砸47億元購地建廠，事實上，幾乎電子五哥除和碩（4938）尚未鬆口，其他業者均在德州設廠，AI伺服器一條龍在美製造可能性攀高。

川普1.0時代，迫使AI伺服器從中國大陸挪出，代工大廠紛紛回流台灣買地蓋廠，台灣近3年已是AI伺服器主機板重鎮，組裝則分布於台灣、東南亞、墨西哥、歐洲，但隨台積電美國廠投產，晶片在美製造，未來伺服器主機板製造也將赴美生產，直到終端組裝一條龍。

不過除鴻海外，其餘AI伺服器廠商目前並未鬆口將在美設立SMT產線，原因是零組件進口仍有關稅。

不只是為美國製造投注龐大資金，美國關稅政策一日數變，電子五哥為此也擴大全球化製造能量，今年度資本支出手筆擴大，加上AI伺服器生意必須先向CSP業者買輝達GPU晶片，再生產製造成L6～L11不同完成度的伺服器，最後賣給CSP業者，這種以「Buy and Sell（買斷轉售）」模式為主，Consignment（寄售；客戶提供零件，純幫客戶加工收取加工服務費用）為輔的模式，都使AI伺服器雙雄周轉資金需求龐大。

為此，鴻海今年首季財報自由現金呈現淨流出948.99億元，外資擔心ROIC（投入資本報酬）下降，對此鴻海表示，財務面都採取超前部署方式，對長短期資金需求會提前進行規劃，使實際業務需求搭配適合的籌資工具，確保財務結構穩定，故去年就已完成298.4億元公司債及發行ECB7億美元。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海的業務模式是向客戶收取製造成本加上代工費MVA（Manufacturing Value Added），隨製造地點改變或替客戶建立區域倉儲供客戶拉貨，客戶必須評估是否接受支付更多MVA，目前鴻海的製造成本中，原物料成本約9成，加工費只占5~6%，這部分影響度大，即使增加對客戶整體成本提升也有限，他同時強調這是不得不的趨勢，客戶需要適應它。暗指若到美國生產，因人力水電等成本上升，加工費用上升客戶也需買單。

為擴張全球各地產能，營收兆元級的鴻海、廣達、和碩、緯創（3231）今年資本支出都創高，鴻海從去年1363億元調高至今年1635億，廣達去年支出142億元，今年原目標150～160億元，現在也調升至200億元，和碩今年3～3.5億美元，比去年2.6億美元高，緯創355億元，比去年194億元也大增8成。

另外，市場關注蘋果因應美國對中國關稅制裁，評估輸美產品由印度製造，法人也關心鴻海印度產能是否足夠，對此鴻海除證實印度仍有擴張產能計畫，強調不評估單一客戶對策。但總體客戶對策，除會轉移產地到低關稅地區生產，另一個做法是針對產品的內容（零組件組成）會安排部分local content（在地製造比例），透過此方式降低整體關稅率。

廣達Q1財報稅後純益194.98億元，創單計獲利新高，但當季股東權益下降294億元，且從過去一向是「收利息」變成支出10億元利息費用，也引發法人關注。對此廣達則表示，Q1歸屬母公司股東權益為1,928億元，較上季的 2,222億元下降，主要因先扣除現金股利發放502億元所致，為應計基礎。

對於從利息收入轉為利息支出，資深副總楊俊烈指出，公司在高階AI伺服器的業務模式是Buy and Sell比例較高，這也意味應收帳款與存貨等流動資金需求大幅增加，對資產負債表與損益表帶來壓力，這也意味需要額外的融資來支持這些營運資金的需求，特別是當客戶要求提前拉GPU時，需要準備更大量的流動資金，但反過來說，能應對這樣要求的企業不多，這也是廣達能與CSP合作的重要原因之一。

AI伺服器需求續旺，輝達GB200機櫃在3月底開始量產出貨，AI伺服器大廠正擴大測試量能以滿足客戶需求，隨生產流程逐步順暢，良率提升，業者對下半年GB300量產順暢度會更高已有共識。