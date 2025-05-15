台灣玳能舉辦Dynabook 40周年創新發表會 回顧數十年來精彩歷程

台灣玳能（Dynabook）舉辦Dynabook 40周年創新發表會，一同回顧自1985年推出全球首款膝上型電腦T1100以來，數十年來持續創新的精彩歷程。現場特別展出這款具劃時代意義的經典機種，同時也榮幸邀請到Dynabook 株式會社社長覺道清文先生與海外事業部部長清田剛，遠從日本來台共襄盛舉。

以自身經驗分享dynabook品牌歷程，延續經典傳奇

Dynabook株式會社海外事業部部長清田剛，感性回顧從TOSHIBA時期到以dynabook之名重返市場、持續創新的心路歷程。他表示：「從世界第一台膝上型電腦T1100誕生開始，我們走過技術革新的每一個關鍵時刻。即使經歷品牌轉型，dynabook始終沒有改變對品質、創新與使用者價值的堅持。今天能與台灣團隊站在這裡，共同見證40 年來的創新與突破；我們會繼續以開放與前瞻的精神，迎接AI時代，打造更多改變世界的產品。」

今日dynabook首款Copilot+ PC - Portégé Z40L-N頂級商務筆電亮相，14吋輕薄機身重量僅950g，搭載最新Intel Lunar Lake處理器，專屬的AI 晶片提供高達47 TOPS的AI運算效能，全面強化Windows Copilot系統中的AI加速功能。透過深度優化，Portégé Z40L-N協助用戶在寫作、設計、決策等多個領域提升效率，使工作流程更加順暢幫助用戶聚焦於核心優勢，輕鬆應對日常挑戰。

台灣玳能董事長陳侶德表示：「40 年來Dynabook以客戶需求導向為主，我們定位於Smart Office及Smart Factory應用場域；並以與第三方協作模式（設備商、系統整合商、系統開發商）提供從Device + Solution + Service的整體解決方案。因此，我們持續推動AI PC的同時也拓展到XR眼鏡及相關配件，搭配現有的dynabook雲端視訊會議、能源管理、缺陷偵測等系統，再借助各類AI代理人的賦能，提供給我們客戶更全方位的AI解決方案。」

今日的另一個亮點是新上市的dynaEdge XR1智慧眼鏡。自2018年推出全球首款搭載Windows 10 Pro的AR智慧眼鏡以來，dynabook再次突破創新；這款設備結合高效運算、遠端協作、多視窗場景與AI應用支援，提供沉浸式智慧辦公與現場作業輔助，讓用戶在商務會議、教育培訓、倉儲物流、工程檢修等領域，創造全新的互動體驗。

Dynabook這幾年來以AIoT為核心，積極研發多元智慧裝置與應用軟體，結合豐富的系統建置經驗與專業服務，協助企業實現智慧辦公、智慧工廠與永續節能的數位轉型目標。其中在智慧辦公應用方面，dynaConnect Meeting 雲端會議系統，注入全新AI技術，載入AI語音模型，有效強化噪音抑制與人聲干擾過濾功能。透過註冊個人語音特徵（聲紋），系統能精準辨識使用者聲音，抑制周遭他人的聲音干擾，顯著提升語音清晰度與會議品質。此外，系統整合AI即時翻譯與會議摘要生成技術，支援多語言溝通與自動重點整理，全面優化跨國團隊的協作效率與資訊掌握力。