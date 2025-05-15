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微星發表全新AI筆電、桌機與手持裝置 COMPUTEX 2025精彩亮相

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星COMPUTEX 2025重磅登場，AI PC、創新筆電、掌機、QD-OLED顯示器、企業級儲存與電競週邊全線齊發。微星／提供
微星COMPUTEX 2025重磅登場，AI PC、創新筆電、掌機、QD-OLED顯示器、企業級儲存與電競週邊全線齊發。微星／提供

全球電競與AI運算領導品牌微星（2377）宣布，將於台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）展出橫跨AI筆電、桌機、手持裝置、儲存設備與無線周邊等多款創新產品。面對AI普及、運算場景多元化與智慧生活的持續擴張，微星將於南港展覽館1館M0504攤位，發表結合效能、美學與前瞻科技的全線新品，展現微星在AI整合、高效能設計與產品創新上的全面實力。

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「微星不僅專注於AI技術，更致力於開發具突破性效能與創新體驗的產品。我們持續將AI功能融入各式裝置，從筆電、桌機到掌上型設備，滿足用戶對智慧運算與極致效能的雙重期待。很榮幸能在COMPUTEX 2025向全球展示微星的最新成果與未來藍圖。」

展出產品亮點包括，Prestige 13 AI + 浮世繪特仕版： 攜手日本知名品牌岡田屋推出的 Prestige 13 AI + 浮世繪特仕版，融合山中漆藝之美與尖端 AI 科技，以日本浮世繪經典《神奈川衝浪裡》為設計主題，完美詮釋傳統工藝與現代

技術的交融。以超過400年歷史的山中漆器技法製作，此設計原常見於高級料理與花藝器皿，擁有細膩優雅與稀有性。如今，這份傳統工藝經由MSI科技延伸至筆電之中，展現對創新與美學的執著，為行動創作者帶來文化底蘊與行動效能兼備的全新選擇。

Stealth A16 AI + / Prestige 16 AI + Mercedes-AMG Motorsport 聯名款：微星與 Mercedes-AMG 持續深化跨界合作，推出全新 Stealth A16 AI + 與 Prestige 16 AI + 聯名機種。Stealth A16 AI + 配備 AMD 處理器與升級顯示面板，Prestige 16 AI + 則搭載 Intel 處理器與 4K OLED 螢幕。兩款筆電皆採用專屬聯名標誌與 AMG視覺語彙，並隨附頂級滑鼠、滑鼠墊與筆電保護套等聯名配件，奢華與效能完美融合。

Titan 18 HX 北歐神話龍魂典藏版：在電競與娛樂類別中榮獲 COMPUTEX 最佳選擇金獎的Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth，其令人驚豔的設計靈感源自於北歐神話。筆記型電腦的上蓋採用先進的金屬蝕刻技術打造出立體龍紋圖騰，掌托區域則設計有 3D 環形飾板。每台皆由工匠手工拋光製作，讓每一台筆電都是獨一無二的藝術品。

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth最高可搭載 GeForce RTX 5090 筆電顯卡，透過NVIDIA Blackwell 架構為遊戲玩家和創作者帶來顛覆性的效能。GeForce RTX 50 系列擁有強大的 AI 運算能力，能夠實現全新的體驗和更高層次的圖形逼真度。透過 NVIDIA DLSS 4 倍增效能，以前所未有的速度生成圖像，並利用 NVIDIA Studio 釋放創造力。隨機附贈專屬配件組，包括立體龍形鑰匙圈、滑鼠、滑鼠墊與彩盒包裝。

AI 微星 筆電

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