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撼訊展示AI邊緣運算平台與Thunderbolt 5高速傳輸裝置

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
撼訊總經理陳劍威。聯合報系資料照
撼訊總經理陳劍威。聯合報系資料照

顯示卡領導廠商撼訊（6150）將於2025台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）展示全系列顯示卡產品，除持續主打高階遊戲市場，同時針對近年備受關注的AI相關應用平台，將與包括瑞祺電通（6416）、ALTOS、美超微、一帆科技、安盛資訊等合作伙伴展出AI邊緣運算平台，提供中小企業客戶多元化且高性價比的AI伺服器解決方案。撼訊科技旗下轉投資的子公司撼與科技(SPARKLE)也同步展出針對AI、雲端與嵌入式應用市場的相關產品以及支援 Thunderbolt 5的相關裝置，拓展影像創作與專業應用市場的布局。

撼訊科技表示，目前高階的AMD RX 9000 (9070 / 9070XT 16GB, 9070 Edge 32GB)系列顯示卡，已可作為企業用生成式AI邊緣推論運算單元，透過與等各家軟硬體合作伙伴提供高性價比的AI邊緣伺服器，可針對基於生成式的AI 模型(包括語言、圖形、聲音、影片等單一或組合)，提供企業用戶知識管理、財會分析、人力資源、售後服務、文件管理等應用，工業製造用戶也可藉助AI算力提昇在物料倉儲管理、生產排程、生產瑕疵檢測、進出貨檢驗及專業知識管理的運作效率，對於特定專業用戶，則是可作為設計助手、創意發想、數據評估、撰寫報告、版權分析的最佳幫手。

隨著近來內建Thunderbolt介面逐漸成為中高階個人電腦標準配備，撼訊科技旗下轉投資的子公司撼與科技的Thunderbolt™多媒體連接埠產品多年來透過ODM模式供貨給多家國際大廠客戶。

目前Thunderbolt 5技術已正式邁入80至120 Gbps的超高速傳輸時代，撼與科技率先推出多款創新外接周邊產品，展現品牌在高頻寬應用領域的技術領導地位。包括全球首款支援Thunderbolt 5的外接顯示盒Studio-G Ultra 850、整合Quadro顯示卡的創作者平台Creator Station Plus，以及專為專業級儲存打造的 Thunderbolt 5 SSD Carrier，全面打造創作者與專業用戶不可或缺的高速工作平台。

AI 顯示卡

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