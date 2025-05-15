台積電今年台灣與海外擴建9個廠 3奈米產能增加60%

台積科技院士、營運／先進技術暨光罩工程副總經理張宗生15日在技術論壇台灣場次提到，今年台灣與海外擴建9個廠，包含八個晶圓廠以及一個先進封裝廠，今年3奈米產能預計年增加60%。

張宗生提到，台積（2330）3奈米邁入第三年量產，CoWoS持續擴充，海外美國廠與日本廠加入量產良率和台灣母廠相近。

他也說，台積2奈米良率初期良好，先進製程產能的3奈米產能今年增加60%，2025年下半年將開始量產2奈米。

他也提到，AI驅動晶圓面積放大，台積產能擴張方面預計今年台灣與海外擴建9個廠，包含八座晶圓廠以及一座先進封裝廠。台積過往平均每年蓋5個廠，台灣方面台中晶圓25廠預計2028年量產2奈米與更先進技術，高雄預計蓋五座廠包含A16與更先進技術。