友通攜手國際夥伴搶攻邊緣AI商機 聚焦智慧停車與無人機解決方案

嵌入式主機板與工業電腦廠友通資訊（2397）宣布，將於Computex展示新一代邊緣運算系統，涵蓋嵌入式主機板、系統、邊緣伺服器等全系列產品，對應不同場域在效能、功耗與擴充彈性上的多樣化需求。此次展出更結合集團資源，整合算力與軟體實力，聚焦智慧停車與無人機兩大解決方案，突顯邊緣AI技術於實際場域的導入效益。

根據IDC預測，2025年全球企業在邊緣運算解決方案上的支出將接近2,610億美元，至2028年預計以年複合成長率（CAGR）13.8%的速度成長，反映企業對高效運算的需求，凸顯邊緣AI的永續價值。友通以邊緣AI為核心，透過高效能、低功耗平台與模組化設計，協助企業優化能源使用與維運成本，延長設備壽命並提升營運效能，展現科技驅動的減碳實力。

友通表示，攜手眾福科技（3168）與新加坡偉龍電子，推出「IAE 智慧停車解決方案」，整合強固型顯示、高效運算與AI技術，強調創新、自動化與效率，提升即時反應與管理效能。無人機應用方面則與佳世達（2352）無人機團隊合作，導入高通處理器與OSM模組，實現小體積、高擴充、低延遲與低功耗的AI運算特性，支援5G和Wi-Fi 6，滿足無人機於遠距、高視距與嚴苛環境下的作業需求。

友通另與南韓AI晶片商DEEPX及美國智慧影像平台Network Optix （Nx）策略合作，推動AI模型從雲端開發到邊緣裝置的自動化部署流程。透過圖形化操作即可快速建立AI處理流程，支援遠端部署與跨設備整合，結合DEEPX M.2低功耗AI晶片與友通高效能工業級系統，提供小型化、高效能且具擴充彈性的運算平台，應用涵蓋智慧城市、智慧監控、無人化巡檢、自動化管理與零售行為分析等多元場域，展現邊緣AI在靈活擴展與永續營運上的核心價值。