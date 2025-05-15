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台積電張曉強：半導體產業面臨興奮時刻AI驅動需求

經濟日報／ 記者尹慧中／新竹即時報導
台積電業務開發、海外營運辦公室資深副總經理暨副共同營運長張曉強。聯合報系資料照
台積電業務開發、海外營運辦公室資深副總經理暨副共同營運長張曉強。聯合報系資料照

台積電業務開發、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強15日在台積2025技術論壇台灣場次上提到，AI驅動未來5/4/3奈米以及更先進製程與先進封裝需求，在產業30年來已感受到最近半導體產業正面臨非常振奮人心的時刻。他並重申台積最先進的A14預期2028年量產。

他幽默說，雖然現在每天早上一起來就看CNBC看華盛頓那邊有沒有什麼新消息，不過，我們還是要回到半導體的基礎應用發展。

CoWoS走在台灣馬路上連路人都知道

他提到，AI驅動未來5/4/3奈米以及先進封裝，先前在北美技術論壇都說CoWoS走在台灣馬路上連路人都知道，若有做半導體知識測驗相信台灣全民都是領先，今天不論手機多先進後續對於能耗管理消費端非常有感受，車用則是疲軟但也在半導體先進製程採用看到加速主要是自動駕駛ADAS從12奈米前進5/3奈米。

他並重申，整個半導體市場來看2025年半導體可望雙位數健康成長，維持2030年半導體產業挑戰1兆美元產值看法。最大來源是HPC/AI預期佔比45%。

他也提到，AI是在非常初期階段，AI應用在各方面產生巨大影響，AI所需能源效率的增進每兩年改進三倍也需要更多半導體先進製程。去年WiFi 6逐步演進到WiFi 7需要採用6/7奈米，車用的演變也相當巨大未來的汽車成為電子化裝置，最近參訪看到電動車廠發展也讓很多人說車是第一步機器人的發展。

談到機器人，真正的人形機器人需要更多半導體遠超過當前自駕車需求，感測能力來說人可以替未預期的事情做準備，而機器人則需要訓練，未來將帶動更多先進製程應用。

A14預期2028年量產 Super power Rail版本2029年

他也說，客戶最期待的是台積的技術可預測性，去年說過A16搭配背面電軌，今天談到A14預期2028年量產Super power Rail版本預計2029年量產。

AI 半導體

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