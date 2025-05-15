台積電：AI機器人是下一波推升半導體成長動能

台積電技術論壇台灣場今（15）日在新竹舉行，亞太業務處長萬睿洋在開場致詞時表示，AI下波賦能將是進入實體AI，不僅是帶領人類超越賦AI能創作和自主化，更是下一波發展的趨勢，那什麼是實體AI呢，他直接點名AI人形機器人和自動駕駛汽車，他引用花旗集團調查報告指出，預估2035年將有13億台的AI機器人將被應用在真實的世界產值高達350億美元、預估到2050年將有6.5億台是人型機器人。

萬睿洋表示，AI機器人到來，請大家想像幾個畫面、想像你剛起床，睡眼惺忪地走進淋浴間，已經有水溫恰到好處了，接著走進廚房，一堆人，抱著熱氣的咖啡已經等著你，你可以想像這樣的未來嗎？他用很肯定的語氣告訴與會的開發者，用上述的趨勢和產業估值快速成長，證明AI機器人很快將與實體世界結合。

萬睿洋表示，AI發展日新月異距離，上次（去年同樣在新竹喜來登）在這裡談論的第四次工業革命似乎已經過了很久，2024年AI驅動的連結性和運算技術取得重大突破，並因此獲頒兩項諾貝爾獎第1項是因為機器學習做出卓越的貢獻；其次是在預測蛋白質結構研究中取得重大突破。

諾貝爾獎表彰人類的智慧，如今認可 AI的變革潛力。這也帶出今天的主題「先進AI的未來」，因此他也特別感謝各位與台積合作，創新，實現一個更智慧、更美好的世界。

至於AI能為人類做什麼？萬睿洋說，AI正在推動一個嶄新的探索時代加速，人類進步的角色，它幫助神經科學家加速診斷腦瘤、協助天文學家在宇宙中搜尋下一個適合居住的星球，也幫助地球物理學家預測自然災害。

他並預告下世代的AI將繼續改變各種產業：從自動駕駛、共乘服務、智慧製造到個人的醫療保健和財務管理等滲透現代生活的方方面面，

萬睿洋指出，我們正在見證，從生成式AI到代理式AI再到實體AI，以及從雲端的運算到邊緣的運算，整個的演進生成式AI，為人類創造加值，並在不久的將來，超過40%的日常工作活動生成式AI為人類的創造力加持，我們使用多模態大型、語言模型生成文字圖像音訊、和影片來實現創新的想法，並將文字轉換成圖形就是其中一種，除了生成內容AI的數據彙整，以及預測的分析功能，為我們簡化決策的過程以及提高生產力。

萬睿洋預估，2028年前自主決策的代理式AI，將會處理超過15%的日常工作決策，只要說出你自己一個簡單的需求就能得到一份完美的旅遊計畫。一個AI代理，會幫你找到最佳的航班預訂飯店設計個人化的旅遊計畫，甚至可以靈機應變，確保所有的行程都能夠順利銜接。

展望未來，萬瑞洋表示，台積電將與合作夥伴持續推動先進電晶體和異質架構的創新，幫助業界滿足對AI算力和密集記憶體運用日益增長的需求，也持續挑戰製程微縮的極限、提供更小但能效更好的電晶體。

最後他強調，為滿足對高效能運算的大量需求先定，先進的3DIC堆疊和先進封裝技術日趨重要最重要的是台積公司成功整合所有的必要元素包括先進邏輯製程技術、先進3D矽堆疊與封裝技術和和矽光子技術這些關鍵的要素，讓台積電能夠保持業界領先的地位，