現代汽車推出百萬以下休旅車 The All-New MUFASA 搶市

HYUNDAI（現代汽車）在百萬元內SUV兵家必爭的級距裡拋出震撼彈，推出全新的亞太戰略車型The All-New MUFASA，價格超吸睛，全車系三車型，正式售價分別為GLA 87.9萬元、GLB 89.9萬元、GLC 94.9萬元，今天開始全面搶市。

南陽實業總經理徐伯達說，「消費者心聲我們聽到了」；The All-New MUFASA這款車完全符合國內消費者的心目中需求，可以說是滿足消費者的願望車款，是一款國內喜愛的SUV車款，期望訂價在百萬元以下，但是配備要是百萬元以上的車款備配，空間、動力、安全一次到位。

汽車達人表示，HYUNDAI推出的The All-New MUFASA客群明確，也是國內需求量最大的SUV市場，這次的訂價策略擺明是來搶市場的。而且這款車預接單已經有200台，價格又比預接還便宜，代表著5月下旬的買氣會非常旺。

南陽實業執行副總詹醒昇分析，The All-New MUFASA由HYUNDAI全球設計團隊協作打造，外觀融合品牌新世代「Sensuous Sportiness感性運動美學」設計語彙，整體造型前衛大膽，輪廓分明，以前衛設計x超格空間×豪華配備搶攻中型休旅市場，提供三規格滿足不同預算與配備需求的消費者。

車頭採用參數化鑽石設計結構的大面積黑鑽水箱護罩，搭配隱藏式LED日行燈與直立式LED頭燈組，展現科技與力量的雙重視覺張力。車側線條採用雙迴力鏢折線勾勒出流線動感。

內裝導入EV世代人因科技座艙，雙12.3吋全液晶數位儀表連屏設計打造簡潔數位中控台整合駕駛資訊與娛樂控制於一體，並透過海灣式控台設計拓寬駕駛視野。觸控空調面板結合實體快捷鍵，兼顧美感與實用性，降低視線轉移風險。座艙採用市場首見的Multi-Zone三區設計理念，提供優異的長途支撐性與舒適性，創造商務艙等級的尊榮乘坐體驗。