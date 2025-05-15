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聯發科陳冠州：產業面臨關稅不確定 但公司有2個確定

經濟日報／ 記者尹慧中/新竹即時報導
聯發科總經理陳冠州。聯合報系資料照
聯發科總經理陳冠州。聯合報系資料照

台積電（2330）2025年技術論壇台灣場次15日登場，並邀請客戶夥伴致詞分享。聯發科（2454）總經理暨營運長陳冠州受邀致詞期間提到，「產業的消息很多，面臨關稅不確定的時代，公司有兩個確定，第一可確定是持續投資技術，當不確定事情確定後我們也已準備好技術。

不確定的年代，聯發科也確定會持續和重要夥伴台積電合作把技術做好，聯發科和台積先進製程與先進封裝不斷加深，進而在未來AI加速的世界做出最好產品服務消費者。」

談到產業趨勢，陳冠州並重申，AI絕對是真的，觀察AI產業大趨勢，2029年數據中心投資將達1兆美元 （1Trillion）且一半都在半導體領域。第二語言模型能力，大型語言模型每3.3個月推動100%成長，遠超過摩爾定律速度。模型基礎包含代理AI能改變人類生活體驗，就像一個大腦放在不同裝置，手機是人類通往數字世界的門，比如購物資訊收集或是訂票。

他強調，人形機器人是實體AI重要載體，Agentic AI技術也正在標準化當中。他也再次提及，算力的升級，預期邊緣裝置的算力每兩年翻倍一次，2028年預期AI智慧機占比手機50%等於每兩支手機有一只是AI手機，邊緣裝置的運算能力以外，預期未來AI智慧機會大量推出。

他指出，聯發科從邊緣端到雲端產品都有，遊戲、AI生態鏈建立、相機體驗提升如演唱會拍照後排搭配聯發科天璣9400晶片手機仍可捕捉到舞台畫面、多媒體的裝置串流平台技術的產品創新，公司投資無線通訊技術是為了服務裝置雲端算力需求，6G標準化正在進行而AI當地的服務也將能持續深化，同時SoC或SPU對資料量需求快速把攀升。

第三，他說，CPU/GPU乃至NPU運算單元應對不同裝置。最後是能耗管理，在手機端電池的低功耗以外，資料中心的低功耗也相當重要，預期2028年耗電達100billion，顯示資料中心的TCO管理也相當重要。

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