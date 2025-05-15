台積電2025技術論壇開場 聚焦AI創新實體AI人形機器人

台積電（2330）2025年技術論壇台灣場次15日召開，開場仍由亞太業務處長萬睿洋暖場，他並提到，距離上次談到AI正掀起第四次工業革命，沒過多久，今天AI正在推動嶄新探索時代，並拋出AI三個想像畫面，他說預期下世代AI滲透人類生活方方面面，預期生成式AI改變人類40%工作為人類生活工作加持。

他說，想想只要自己說出一個需求，AI就能幫助設計所有旅遊規劃、預訂飯店等，而帶領我們超越的則是實體AI如人形機器人，花旗等機構預期2030年13億台AI機器人、突破350億美元，2050則將達

6.5億台人形機器人，AI的大眾化與民主化重塑半導體產業格局，未來也需要能效更好的電晶體，在降低成本滿足運算需求，台積扮演重要技術，推動先進電晶體與架構更新滿足AI發展需求，特殊的矽光子、先進堆疊技術等持續推進AI未來，期待與各位攜手推動實現更美好世界。