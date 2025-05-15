前總統蔡英文參觀環球晶丹麥廠
半導體矽晶圓廠環球晶（6488）表示，前總統蔡英文近日赴歐參訪，特別走訪位於丹麥的環球晶子公司Topsil，實地了解其在綠色轉型與半導體材料創新方面的成果。
環球晶指出，在此次參訪行程中，Topsil分享其在再生能源導入、自動化製程及循環水資源管理等方面的實際經驗，展現永續製造的落實成效。
環球晶提到，Topsil率先實現集團對RE100的承諾，於2025年正式啟用自建太陽能電廠，成為全球首座自發自用 100%再生能源的半導體長晶工廠。該電廠不僅滿足全廠用電需求，亦可將剩餘綠電回饋至丹麥能源系統。
Topsil在廠區周圍設置地面型太陽能板「農場」，同步種植約 6,000 株當地作物，可有效緩解熱島效應並促進生物多樣性。同時導入高效廢水回收系統，將製程冷卻水回收率自80%提升至98%，降低用水強度與對自然水體的依賴。該公司在製程端也持續優化，將每公斤矽材料的二氧化碳排放量降低16%。
Topsil所生產的FZ（Float Zone）晶圓，為高壓直流輸電（HVDC）、電動車、電網設備與量子科技等應用的材料。環球晶董事長徐秀蘭表示，台灣與丹麥雖地理距離遙遠，卻共享對科技創新與永續發展的共同價值。丹麥在再生能源領域的先驅地位，結合台灣在半導體產業的專業實力，正是雙方互補優勢的最佳體現。
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