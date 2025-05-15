聽新聞
0:00 / 0:00

大財經／程世嘉：新創要能跳脫國家思維

聯合報／ 記者馬瑞璿／專訪

🎧立即收聽 按下左側播放鍵↓

美中ＡＩ大戰白熱化，iKala共同創辦人暨執行長程世嘉指出，就產業結構而言，台灣永遠會是一個以硬體為導向的國家，隨著美、中在ＡＩ時代逐步脫鉤，供應鏈也將重組。當世界局勢逐步涇渭分明，供應鏈「只能在中間路線想辦法生存。」

分析美、中ＡＩ發展態勢，程世嘉認為，「美國是零到一的創新很厲害，也就是基礎研究這個部分。但如果是一到一百，這個就是大陸最厲害，第一，它整合能力強，第二，它降低成本能力強。」這也是為什麼DeepSeek一出現，就令全世界驚豔。

DeepSeek的問世，也突顯了美國封鎖晶片輸陸政策仍有漏洞。他以美國一九二○年代的禁酒令舉例，「禁酒後，大家有不喝酒嗎？沒有，酒吧開得更旺，地下管道經濟就會更為發達。」此外，禁令也會促進大陸更快發展自己的生態系，「當你封鎖一個內需市場很大的地方時，他們一定會長出自己的生態。」

程世嘉說，「台灣不可能跟中國大陸或美國翻臉，因為我們不同產業對他們的依存程度都很高。」無論跟哪邊走，都是種傷害，「這就是台灣的困境。」

「我們發現很多中小企業現在面對大環境，大概就兩個主要問題，第一個是接班，第二個就是轉型問題。」程世嘉說，轉型不是說數位化就轉型，「他們原本都是做Ｂ２Ｂ（企業市場），但現在供應鏈亂了，他們要重新找自己的位置，以前Ｂ２Ｂ時代，他們不需要有自己的品牌，只要會製造就好了，但新的時代，如果沒有品牌，根本沒有人知道這間公司，企業必須要有品牌概念，才能開始輸出產品和服務。」

當然，除了傳統供應鏈遇到美、中脫鉤難題，台灣近年有一部分新創業者，選擇搶進軟體、ＡＩ應用研發領域。

對這些新創業者，程世嘉給出兩點建議，第一，要跳脫國家思維，因為軟體、網路產業做的是全世界生意，「所有人都可用你的網路服務和軟體，你為什麼一定要限制自己在台灣看事情？」

第二，ＡＩ是先進軟體，它可以是加值服務，也可以做軟硬整合，讓ＩＯＴ（物聯網）設備，例如監視器、監控設備，變得更聰明，「這些東西也都可以賣全世界。」千萬不要以台灣為框架來看事情，才有機會在新時代裡找到自己的一席之地。

AI

延伸閱讀

川普開路！美科技企業 拿下波斯灣國家AI大單

北京暫緩制裁45家美企 外交部：對美芬太尼關稅反制仍生效

美敘領袖暌違25年首見面！川普會夏拉 解除對敘制裁

張作錦／梁誠，有了他才有清華大學

相關新聞

大財經／2025分水嶺…AI美中競逐 二分天下

世界不再是緩慢推進的歷史，而是被數據、資金與科技加速的巨輪。我們深信，資本流動的時代，洞察才是最大的力量。本報開闢「大財...

大財經／程世嘉：新創要能跳脫國家思維

美中ＡＩ大戰白熱化，iKala共同創辦人暨執行長程世嘉指出，就產業結構而言，台灣永遠會是一個以硬體為導向的國家，隨著美、...

大財經／黃志芳：台灣要當機器人管理者

面對ＡＩ人工智慧新時代，台灣供應鏈如何找到有利的新位置？貿協董事長黃志芳認為，機器人是ＡＩ時代的重要應用，而台灣最厲害的...

台幣升值影響 鴻海調降全年展望為顯著成長

鴻海昨天舉行法說會，全年展望由強勁成長調降為顯著成長，主要是受到台幣升值影響，整體出貨量沒有改變，同時ＡＩ伺服器出貨量將...

經部統計：去年電子零組件營業利率高達24.6% 「這三家」公司最會賺

經濟部統計處14日指出，受惠於AI 需求強勁，推升我國製造業營收及獲利。2024年製造業上市櫃公司營業利益1兆9,664...

宏達電出售17筆土地給和碩 處分利益39億元

宏達電今（14）日公告，出售桃園市桃園區大樹林段及新北市鶯歌區鳳福段、共17筆土地，交易對象為和碩，總交易金額56.38...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。