大財經／程世嘉：新創要能跳脫國家思維

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美中ＡＩ大戰白熱化，iKala共同創辦人暨執行長程世嘉指出，就產業結構而言，台灣永遠會是一個以硬體為導向的國家，隨著美、中在ＡＩ時代逐步脫鉤，供應鏈也將重組。當世界局勢逐步涇渭分明，供應鏈「只能在中間路線想辦法生存。」

分析美、中ＡＩ發展態勢，程世嘉認為，「美國是零到一的創新很厲害，也就是基礎研究這個部分。但如果是一到一百，這個就是大陸最厲害，第一，它整合能力強，第二，它降低成本能力強。」這也是為什麼DeepSeek一出現，就令全世界驚豔。

DeepSeek的問世，也突顯了美國封鎖晶片輸陸政策仍有漏洞。他以美國一九二○年代的禁酒令舉例，「禁酒後，大家有不喝酒嗎？沒有，酒吧開得更旺，地下管道經濟就會更為發達。」此外，禁令也會促進大陸更快發展自己的生態系，「當你封鎖一個內需市場很大的地方時，他們一定會長出自己的生態。」

程世嘉說，「台灣不可能跟中國大陸或美國翻臉，因為我們不同產業對他們的依存程度都很高。」無論跟哪邊走，都是種傷害，「這就是台灣的困境。」

「我們發現很多中小企業現在面對大環境，大概就兩個主要問題，第一個是接班，第二個就是轉型問題。」程世嘉說，轉型不是說數位化就轉型，「他們原本都是做Ｂ２Ｂ（企業市場），但現在供應鏈亂了，他們要重新找自己的位置，以前Ｂ２Ｂ時代，他們不需要有自己的品牌，只要會製造就好了，但新的時代，如果沒有品牌，根本沒有人知道這間公司，企業必須要有品牌概念，才能開始輸出產品和服務。」

當然，除了傳統供應鏈遇到美、中脫鉤難題，台灣近年有一部分新創業者，選擇搶進軟體、ＡＩ應用研發領域。

對這些新創業者，程世嘉給出兩點建議，第一，要跳脫國家思維，因為軟體、網路產業做的是全世界生意，「所有人都可用你的網路服務和軟體，你為什麼一定要限制自己在台灣看事情？」

第二，ＡＩ是先進軟體，它可以是加值服務，也可以做軟硬整合，讓ＩＯＴ（物聯網）設備，例如監視器、監控設備，變得更聰明，「這些東西也都可以賣全世界。」千萬不要以台灣為框架來看事情，才有機會在新時代裡找到自己的一席之地。