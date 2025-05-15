大財經／黃志芳：台灣要當機器人管理者

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面對ＡＩ人工智慧新時代，台灣供應鏈如何找到有利的新位置？貿協董事長黃志芳認為，機器人是ＡＩ時代的重要應用，而台灣最厲害的強項不是製造機器人，而是運用自己管理全球供應鏈的Know-how，扮演「機器人管理者」的關鍵角色。

黃志芳每天使用ＡＩ數小時。他指出，大型語言模型，不論是ChatGPT或者是Gemini，都需要投入相當大的成本，但是要達到實際普及、商業化還需要一段時間，然而DeepSeek問世後，人們不需要再投資那麼多錢，就可以隨時上手、運用在應用端。

「歷史上來看，降低成本，就徹底改變商業模式。」黃志芳說，「互聯網發明，等到iPhone二○○七年推出，兩個結合起來，所有商業模式被徹底顛覆，那就是一種革命，它帶來新商務，現在的ＡＩ也像當時。」

觀察ＡＩ機器人市場變化，史丹佛大學指出，二○一七年協作型機器人僅占整體工業機器人裝置的百分之二點八，到二○二三年占比已攀升至百分之十點五，除醫療用機器人，其他類型的服務型機器人數量也在不斷增加。

美國總統川普的政見，其中一環就是希望製造業回流美國。但美國工資那麼高、工會那麼硬，製造業要如何回流？黃志芳認為，「iPhone要在美國製造，要靠機器人。過去的勞力密集產業會出現變化。」

台灣供應鏈在其中又該扮演何種角色？黃志芳認為，台灣的角色不該是「製造」機器人，而是「管理」機器人。

未來，不只美國，全世界很多工廠都會用機器人來替代傳統勞力工作，但是管理機器人並不是容易的事，在全球貿易自由化的時代，台灣人之所以能夠搖身一變成為供應鏈管理者，主要就在於台灣擁有獨特的管理能力。

「同樣是製造業，為什麼台灣人的良率特別好，這就是源自於我們的獨特管理能力。」黃志芳說，台灣人不只在中國大陸管理大型工廠，在東南亞、孟加拉等地，台灣也都是供應鏈中的重要管理者，「製造業它本身的Know-how非常複雜，而這正是台灣人的強項。」

黃志芳認為，台灣若能發展一套系統來管理機器人，並將獨特Know-how放入其中，台灣就能持續發揮強項，在供應鏈中位居關鍵位置、站穩一席之地。